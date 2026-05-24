Max Verstappen behaalde in Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar. Achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton kwam hij als derde over de meet. Desalniettemin bleef de Nederlander na afloop aandringen op wijzigingen in de reglementen. De voorgestelde aanpassingen van de FIA zijn volgens hem ‘het minimale’ om de sport weer naar het gewenste niveau te tillen. Na zijn 24-uursdebuut op de Nürburgring snakt hij naar “puur” racen.

“Ik wil na mijn podiumplaats niet te negatief klinken, maar ik weet hoe het voelt om natuurlijke races en pure inhaalmanoeuvres te hebben”, aldus Verstappen in de officiële FIA-persconferentie. “Dat heb ik vorige week zelf mogen ervaren”, doelde hij op zijn Nürburgring-uitstapje. “Om dan terug te komen in de Formule 1… uiteindelijk zijn dit een aantal van de beste coureurs ter wereld, dus ook in huurauto’s zouden we een hele spectaculaire show kunnen verzorgen”, grapte hij. “Dat is het probleem niet.”

‘Fans hebben geen idee’

“Op dit moment voelt het allemaal gewoon heel verwarrend”, vervolgde hij op serieuze toon. “Daarbij hebben de fans hebben geen idee waar wij in de auto allemaal mee bezig zijn. Wat we nu hebben, druist gewoon in tegen het rijden en racen, en daar draait het in de Formule 1 niet om”, benadrukte hij. “Ik hoop dat we volgend jaar een verdeling van 60/40 krijgen, want dat zou moeten helpen. Tegelijkertijd is dat ook echt het minimale.” Daarbij wilde hij zijn eindresultaat in Canada bagatelliseren. “Russell is uitgevallen en bij McLaren hebben ze hun race verknald met een slechte strategie – dat werkt natuurlijk in ons voordeel.”

De viervoudig wereldkampioen heeft dit weekend weer onduidelijkheid gezaaid over zijn toekomst in de sport. Als de voorgestelde wijzigingen niet worden aangenomen, dient hij zijn Red Bull-contract mogelijk niet uit. Dat hij daarnaast een passie heeft ontwikkeld voor andere autosportklassen, bleek wel toen hij de persconferentie binnenkwam. Met een Red Bull-collega keek hij beelden van de voorbije Indy 500 terug; de befaamde race vond eveneens dit weekend plaats.

Glansrijk podium

Verstappen deelde het podium met Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De jonge Italiaan was buiten bereik in Canada, maar met zijn oude rivaal vocht hij in de slotfase nog een mooi duel uit om de tweede plaats. “Het was geweldig, ik heb er enorm van genoten”, zei Verstappen over het gevecht. “In de laatste ronden probeerde ik hem nog een keer in te halen – we gingen allebei vol gas. Dat was echt heel erg goed.” Hamilton had eveneens genoten. “Het is altijd geweldig om met een van de grootste racers ooit te vechten”, complimenteerde hij de Nederlander.

Tot slot werd Verstappen gevraagd of hij nog advies heeft voor Antonelli. De 19-jarige coureur heeft inmiddels vier Grands Prix op rij gewonnen en – door de uitvalbeurt van Russell – zijn voorsprong in het WK drastisch vergroot. “Het seizoen is nog lang, maar het is duidelijk dat hij (Antonelli, red.) weet wat hij moet doen”, antwoordde de Limburger.

