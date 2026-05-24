Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven na een zenuwslopend duel met Mercedes-teamgenoot George Russell. De twee reden lange tijd zij aan zij, maar toen Russell door technisch falen moest opgeven, kon de jonge Italiaan doorrijden naar de overwinning. “Het was een leuk gevecht met George en we reden behoorlijk op de limiet.”

Antonelli gaf aan dat de wind in bocht 10 het nog vrij lastig maakte op de baan. “Hierdoor blokkeerden we daar om beurten. We zaten dicht op elkaar en het is jammer dat hij problemen kreeg. Anders had dit gevecht nog wel even door kunnen gaan.” Toen Russell uitviel, nam Antonelli direct het heft in handen.

De overwinning smaakt naar meer, maar Antonelli weet dat de concurrentie niet stilstaat. Russell was dit weekend razendsnel, en ook de rest laat zich niet onbetuigd. “Ik moet me blijven verbeteren, want George was extreem snel dit weekend. Verder komen Ferrari, McLaren en Red Bull steeds dichterbij.”

Antonelli wil nu zijn momentum vasthouden, zeker met het oog op de komende GP in Monaco. “Die kan verraderlijk zijn, maar we proberen op alles voorbereid te zijn.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.