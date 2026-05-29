Toto Wolff verwacht dat George Russell in 2026 nog zeker terug zal slaan. De Brit worstelde de afgelopen Grands Prix met veel tegenslagen en mechanische problemen in zijn titelstrijd met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Het dieptepunt kwam in Canada, toen hij in ronde dertig uitviel terwijl hij aan de leiding lag. ‘Maar als ik in deze paddock één persoon zou moeten noemen als het gaat om veerkracht en vastberadenheid, dan is dat George’, houdt Wolff vertrouwen in een comeback van de Brit.

Na de derde Grand Prix-zege van Andrea Kimi Antonelli op rij, stond George Russell op pole position om in Canada terug te slaan. De Brit leidde in de openingsfase van de hoofdrace in Montreal en hield staande in het felle gevecht met de jonge Italiaanse coureur. Tot in ronde dertig door een storing in de accu Russells race vroegtijdig tot een einde kwam. De Brit kwam witheet uit zijn W17 en kreeg naderhand nog een boete van €5000 voor de hoofdsteun die hij uit frustratie op de baan had gegooid.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt echter dat Russell gauw genoeg weer revanche zal nemen. “Nou, de laatste paar races zat het hem niet mee”, concludeert de Oostenrijker na de GP Canada. “Tijdens de hoofdrace had hij zeker flink wat punten kunnen pakken. Hij lag aan de leiding, maar als ik in deze paddock één persoon zou moeten noemen als het gaat om veerkracht en vastberadenheid, dan is dat George.”

‘George zal de strijd niet opgeven’

De GP Canada was niet het eerste raceweekend dit seizoen waar Russell te maken kreeg met mechanische pech. Zo worstelde hij tijdens de kwalificatie in Shanghai met problemen aan zijn versnellingsbak, terwijl hij in Suzuka stuitte op een verkeerde afstelling aan zijn bolide. “George heeft al eerder tegenslagen moeten overwinnen, van het karten tot de juniorformules. Hij zal de strijd niet opgeven”, weet Wolff zeker. “Er zijn nog 17 races te gaan, als ik het goed heb, dus er zijn nog veel punten te scoren. Dus ja, het is gewoon een kwestie van de volgende dag wakker worden, het verwerken, vergeten, verdergaan en vooruitkijken, en zo goed mogelijk rijden. Dat is precies wat hij gaat doen.”

