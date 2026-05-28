Oud-coureur Martin Brundle bespreekt het gevecht van de Mercedes-coureurs in Canada. De voormalig Formule 1-coureur genoot van de strijd tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Brundle begrijpt ook heel goed waarom de Britse coureur na zijn uitvalbeurt zijn hoofdsteun op de baan gooide: ‘Wat mij betreft is dat geld goed besteed als manier om de extreme adrenalinestoot en teleurstelling te verwerken’.

De race op Montreal kwam voor George Russell al vroegtijdig tot een einde, toen in ronde 39 zijn Mercedes W17 uitviel. De Mercedes-coureur leidde op dat moment de race, en zag vanuit de paddock hoe teamgenoot Andrea Kimi Antonelli uiteindelijk er met de zege vandoor ging. Martin Brundle – die zelf deelnam aan 165 Grands Prix – kon wel genieten van het gevecht tussen de Mercedes-coureurs.

“Op dit moment is er geen verschil tussen Russell en Kimi Antonelli”, concludeert Brundle in zijn column voor Sky F1. “Ervaring en wijsheid lijken perfect samen te gaan met ongebreidelde snelheid en enthousiasme, en daarom komen ze steeds weer in het midden van een bocht tegen elkaar aan. Ze leken constant naast elkaar te rijden, vooral wanneer een van beide coureurs iets te laat remde bij het ingaan van de haarspeldbocht in bocht tien.”

‘Geld goed besteed’

Nadat het gevecht met Antonelli abrupt tot een einde kwam door de uitvalbeurt van Russell, kwam laatstgenoemde woedend uit zijn W17. “In zijn wanhoop gooide hij zijn hoofdsteun de baan op en voor de auto uit, waarvoor hij een boete van €5.000 kreeg, voorwaardelijk voor twaalf maanden,” voegt Brundle eraan toe. “Wat mij betreft is dat geld goed besteed als manier om de extreme adrenalinestoot en teleurstelling te verwerken. Ik heb het zelf ook meegemaakt.”

