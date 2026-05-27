Kimi Antonelli won tijdens de afgelopen GP van Canada zijn vierde race op rij. Op het podium verkeerde hij in goed gezelschap; niemand minder dan Lewis Hamilton en Max Verstappen completeerden het ereschavot. Beiden zijn meervoudig wereldkampioen en behoren tot de succesvolste F1-coureurs aller tijden. Een bijzonder rijtje voor Antonelli, die enkele jaren geleden nog letterlijk in de schaduw van deze grootheden stond, zo bleek na afloop.

Op sociale media werden beelden van de podiumceremonie in Montreal al snel naast een oude gridfoto uit 2018 gelegd. Daarop zien we het rijdersveld in afwachting van het Italiaanse volkslied, vlak voor de start van de GP van Monza. Ook Hamilton en Verstappen zijn uiteraard van de partij. Vóór hen staat traditioneel een rij kinderen, gekleed in officiële F1-racepakken. Wie goed kijkt, ziet een inmiddels bekend gezicht: een 12-jarige Kimi Antonelli staat toevallig recht voor Hamilton en Verstappen.

‘Idolen zijn nu rivalen’

Het officiële F1-account deelde de foto ook massaal op de kanalen. “Idolen zijn nu rivalen”, luidde het bijschrift. Op dat moment had niemand kunnen vermoeden dat de piepjonge Italiaan acht jaar later het podium zou delen met deze twee stercoureurs. Antonelli stond toen nog aan het begin van zijn carrière en wachtte op zijn eerste contract bij Mercedes.

Enkele maanden later werd hij als 12-jarige opgenomen in het juniorprogramma van de Duitse renstal. Daarna volgden succesvolle jaren in de karting en titels in het Formula Regional European Championship én het Formula Regional Middle East Championship in 2023. Hij sloeg de Formule 3 over en werd na slechts één seizoen in de Formule 2 al aangewezen als opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. De rest is geschiedenis.

De inmiddels beroemde gridfoto van de Italiaanse GP van 2018: vind Kimi Antonelli! (Getty Images)

