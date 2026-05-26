Het is alom bekend dat Max Verstappen een grote passie heeft voor alles wat met autosport te maken heeft. Niet voor niets nam hij deze maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Zijn liefde voor sport reikt echter verder dan alleen de racerij; ook het WK voetbal in Noord-Amerika gaat Verstappen op de voet volgen. Tijdens de GP van Canada deelde hij alvast zijn mooiste – en pijnlijkste – herinneringen aan het wereldkampioenschap.

“Mijn eerste herinneringen zijn van het WK van 2006”, aldus Verstappen tegenover de media in Montreal. “Ik weet niet precies waarom, maar de halve finale tussen Italië en Duitsland staat me nog steeds helder voor de geest. Italië scoorde heel laat in de wedstrijd de winnende doelpunten. Het was zó dramatisch en zó bizar tegelijk = niemand had dat nog verwacht. Om de een of andere reden is me dat altijd bijgebleven.” De Azzurri openden pas in de 119e minuut de score tegen gastland Duitsland via Fabio Grosso. Slechts een minuut later besliste Alessandro Del Piero het duel definitief met een tweede treffer.

“En natuurlijk 2010”, vervolgde Verstappen. “Een prachtig WK, maar tegelijkertijd ook erg pijnlijk voor ons Nederlanders”, lachte hij. “Die finale kan ik me nog perfect herinneren.” Oranje verloor destijds van Spanje door een doelpunt van Andrés Iniesta in de verlenging. “Ik had die dag zelf een race”, vertelde Verstappen. “Die ging niet zo goed, dus ik dacht: ‘Dan wordt de finale vast beter’. Maar die liep uiteindelijk ook slecht af. Dat was echt een rotdag voor mij”, grijnsde de Red Bull-coureur. “Tegelijkertijd ben je natuurlijk ook dankbaar dat je als land überhaupt een WK-finale speelt – dat gebeurt niet vaak. Die twee WK’s hebben de meeste indruk op mij gemaakt.”

