Charles Leclerc kan tijdens het aankomende WK voetbal in Noord-Amerika niet juichen voor een Monegaskisch elftal. Toch zijn er andere landen die kunnen rekenen op de steun van de 28-jarige F1-coureur. Als trouwe Ferrari-rijder had hij eigenlijk achter de Italianen willen staan, maar zij wisten zich niet te plaatsen voor het toernooi. Daarom heeft hij besloten om de verrichtingen van zowel Frankrijk als Portugal te volgen.

De media in Montreal vroegen Leclerc of hij het WK deze zomer gaat volgen en welk land hij zal aanmoedigen. Als Monegask heeft hij immers geen nationaal team om te supporteren. “Ik vind het natuurlijk heel jammer dat Italië niet aanwezig is op het WK”, stelde hij voorop. “Maar ik ga Frankrijk zeker in de gaten houden.” Les Bleus behoren tot de grote favorieten voor het toernooi.

Het Portugese elftal kan eveneens rekenen op de steun van Leclerc. “Ik heb het al eerder gezegd, maar ik zou het ook ontzettend mooi vinden als Cristiano Ronaldo nog één keer met Portugal zou winnen, voordat hij met pensioen gaat”, vervolgde Leclerc. “Hem ga ik ook zeker volgen.” Ronaldo staat bekend als een van de beste voetballers aller tijden, maar de wereldbeker is hem altijd ontzegd gebleven. Op 41-jarige leeftijd nadert hij bovendien het einde van zijn carrière. In Noord-Amerika speelt hij mogelijk zijn laatste WK.

