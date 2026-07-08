Ferrari krijgt deze week als eerste F1-team de kans om ervaring op te doen op het nieuwe Madring-circuit. De Italiaanse renstal organiseert donderdag een filmdag op het stratencircuit in Madrid, dat later dit seizoen het decor vormt van de GP van Spanje. Lewis Hamilton en Charles Leclerc komen daarbij in actie met de SF-26, al blijft het programma beperkt tot de gebruikelijke 200 kilometer op Pirelli-demobanden.

Hoewel het circuit officieel nog niet is voltooid en bovendien nog niet over de benodigde FIA-homologatie beschikt, kan Ferrari tijdens de promotiedag alvast waardevolle data verzamelen. De focus ligt onder meer op de lay-out van het circuit, de afstelling van de auto en de karakteristieken van de nieuwe kombocht ‘La Monumental’. De onvoltooide staat van het asfalt en het gebruik van demonstratiebanden beperken de voordelen van de test, maar desondanks is Ferrari wel het eerste team dat met een F1-auto op het circuit rijdt.

Indrukwekkend circuit

Teams mogen jaarlijks twee promotiedagen organiseren en Ferrari gebruikte er eerder dit seizoen al één in Monza. Williams-coureur Carlos Sainz – geboren en getogen in Madrid én ambassadeur van de nieuwe Spaanse Grand Prix – reed eerder ook al een promotieronde op de Madring, al deed hij dat in een straatauto. “Het was indrukwekkend”, reageerde Sainz enthousiast. “Ook omdat ik niet had verwacht dat het zó leuk zou zijn; dat het circuit zo vloeiend zou rijden en zo breed zou zijn. Ik realiseerde me ineens hoe snel we gingen en dacht: ‘Als we in deze auto al zo snel gaan, stel je dan eens een F1-auto voor.'”

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De nieuwe Spaanse GP wordt in het weekend van 12 en 13 september verreden. In juni werd er al geracet in Spanje, op het historische Circuit de Barcelona-Catalunya. Die race staat sinds dit jaar bekend als de GP van Catalonië en heeft een roulatiecontract met de Belgische GP op Spa-Francorchamps. Daardoor keert de Grand Prix pas in 2028 terug op de kalender.

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