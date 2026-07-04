Charles Leclerc heeft na de sprintrace in Silverstone vertrouwen in de rest van het raceweekend gehouden. Leclerc eindigt als vijfde. De Ferrari-coureur kende een moeizame openingsfase en verloor direct meerdere plaatsen bij de start. Desondanks ziet de Monegask voldoende mogelijkheden om zich tijdens de kwalificatie te herstellen. Volgens Leclerc heeft Ferrari een aantal aanpassingen gevonden die beter aansluiten bij zijn rijstijl. “Bij de start en in de kwalificatie hebben we de prijs betaald”, aldus Leclerc.

Charles Leclerc verloor bij de start van de sprintrace in Groot-Brittannië direct drie plaatsen en moest vervolgens in de achtervolging. Zijn Ferrari wist hij als vijfde over de finish te rijden. Volgens Leclerc bleek het lastig om zich daarna nog terug naar voren te vechten. “Het was een hele slechte start, we zijn drie plaatsen kwijtgeraakt. Iedereen deed het vandaag net iets anders, waardoor de strijd moeilijk was. Ik zat een beetje ingesloten. Uiteindelijk was het tempo niet eens zo slecht, maar bij de start en in de kwalificatie hebben we de prijs betaald”, vertelt Leclerc na de sprintrace in de paddock.

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‘Goede kant op’

Ondanks het tegenvallende resultaat ziet Leclerc voldoende aanknopingspunten richting de rest van het weekend. De Monegask geeft toe dat hij zich nog niet volledig één voelt met de auto, maar merkt wel dat hij de afgelopen weken vooruitgang heeft geboekt. “Er zijn nog steeds dingen waar ik me niet helemaal prettig bij voel, maar ik boek vooruitgang. Dat is misschien nog niet zo zichtbaar, omdat het stap voor stap gaat. Gisteravond hebben we een paar dingen ontdekt die we voor de kwalificatie kunnen aanpassen. Hopelijk brengt dat ons de goede kant op”, aldus Leclerc.

Volgens Leclerc gaat het niet om een kleine wijziging, maar om een andere manier waarop Ferrari de auto afstelt. Daarmee hoopt hij zich comfortabeler te voelen achter het stuur en zijn snelheid beter te benutten. “We proberen de auto iets beter op mijn rijstijl af te stemmen. Ik heb de laatste races wat moeite gehad, dus ik moet mijn tempo blijven vinden. Ik heb heel hard gewerkt en heb het gevoel dat we de goede kant op gaan. Het duurt misschien iets langer dan ik zou willen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat tijdens de kwalificatie beter zal gaan”, geeft de Monegask aan.

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