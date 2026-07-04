George Russell is als vierde gefinisht tijdens de sprintrace in Silverstone, achter Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Lando Norris. De Engelsman kon lang meerijden voor een podium plaats, maar moest Norris uiteindelijk laten gaan. “Het was niet eenvoudig”, aldus Russell.

George Russell moet genoegen nemen met een vierde positie achter zijn teamgenoot Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Lando Norris. Lange tijd kon Russell meerijden voor een derde plek, maar Norris wist hem weer terug in te halen. “Het ging elke keer heen en weer. Het was het ene moment spannend en het andere moment een uitdaging”, vertelt Russell na de race in Silverstone.

Over zijn sprintrace zei de Mercedes-coureur nog het volgende: “Ik wist naar de derde plaats te rijden en maakte in het begin twee mooie inhaalacties. Maar ik moet nog uitzoeken hoe ik weer door Lando ingehaald ben. Het was niet eenvoudig. Ik moet gewoon beter kwalificeren zometeen.”

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