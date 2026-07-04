Lando Norris komt als derde over de finish tijdens de sprintrace in Groot-Brittannië. De Engelsman wist voor eigen publiek al snel bij de start naar de derde positie te rijden, achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. “Het is een sprint, dus we mogen het morgen weer opnieuw doen”, aldus Norris.

Lando Norris ging van de zesde positie van start, maar wist zich al snel naar de derde plek te rijden in Silverstone tijdens de sprintrace. “Het was een goede race, ik ben erg blij. Ik had een goede start en eerste ronde, maar niet de snelheid van de mannen voor me. Wel een sterk gevecht met George gehad, dus dat was verrassend. Het is een sprint, dus we mogen het morgen weer opnieuw doen”, vertelt Norris na de sprintrace in Groot-Brittannië.

Over de sprintrace zei Norris het volgende: “Er zijn een paar dingen die natuurlijk beter konden en dat nemen we mee naar morgen. We hebben goede punten behaald. Ik heb alles gegeven en ik zag dat George mij aan het einde bijna kon inhalen.”

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