Na een strijd met Kimi Antonelli in de openingsfase van de sprintrace, moet Lewis Hamilton de leiding afgeven aan de jonge Italiaan. De Brit eindigt als tweede in Silverstone. “Ik kon hem niet bijhouden”, aldus Hamilton.

Lewis Hamilton weet zijn sprintpole niet om te zetten in een overwinning. De Engelsman kwam als tweede over de finish, achter Kimi Antonelli. “Het was een lastige race om de Mercedes achter mij te houden. Het waaide erg had, vooral op het achterste rechte stuk. Toen kwam Kimi echt heel snel voorbij”, vertelt Hamilton na de sprintrace in Silverstone.

Over de sprintrace zei de Ferrari-coureur het volgende: “Ik heb alles gegeven, maar Kimi heeft het gewoon goed gedaan. We hebben werk te doen om het gat kleiner te maken en bij te blijven. Ik kon hem niet bijhouden.”

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