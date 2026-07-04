Kimi Antonelli heeft de sprintrace van de GP Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Italiaan verschalkte al snel polesitter Lewis Hamilton en kon daarna simpel naar de zege rijden. Max Verstappen kon niet stunten vanaf P3: de Nederlander eindigde als zesde.

Sprintrace in vogelvlucht:

RONDE 1/17: Zeventien ronden staan er op het spel, Verstappen is slecht van zijn plek moet de twee McLarens voorbij laten, net als George Russell. Hamilton blijft aan de leiding voor Antonelli. Russell klimt vervolgens naar P3, Verstappen herstelt zich ietwat en komt als vijfde door na de openingsronde.

RONDE 3/17: Russell kan zijn opmars niet voortzetten en valt zelfs terug. Dat helpt Norris en Verstappen, die nu derde en vierde liggen. Hamilton heeft Antonelli binnen een seconde achter hem.

RONDE 6/17: Spannend! Antonelli komt steeds dichter bij Hamilton, die de hete adem van de Italiaan in zijn nek voelt! Waar gaat de Italiaan het proberen? Dat is de vraag en niet óf hij het gaat proberen.

RONDE 8/17: Dáár is de geslaagde aanval: Antonelli passeert Hamilton, die duidelijk geen energie meer in de auto heeft om nog te verdedigen. Ondertussen strijden Verstappen en Russell om P4, de Nederlander verdedigt op fantastische wijze!

RONDE 10/17: Verstappen moet dan toch Russell voorbij laten gaan, al probeert de coureur van Red Bull het vervolgens nog wel met een tegenaanval. Die levert geen succes op. Achter hem nadert Leclerc. Verderop in het veld heeft Liam Lawson het laatste puntje in bezit als de nummer acht van de race.

RONDE 13/17: De storm is gaan liggen in de sprintrace, de verhoudingen zijn duidelijk. Antonelli gaat op weg naar winst, ijs en weder dienende. Hamilton heeft op P2 weinig te duchten van Norris, die een handvol seconden achter hem rijdt. De wereldkampioen moet nog wel Russell van het lijf zien te houden in de strijd om het laatste podiumplekje. Verstappen is intussen ingehaald door Leclerc: P6 dus voor de Nederlander nu.

RONDE 15/17: Achterin het veld is Sergio Pérez inmiddels al op een ronde gezet door Antonelli en krijgt Hülkenberg een onderzoek aan zijn broek voor het afsnijden van de baan. Voorin heeft Norris intussen Russell afgeschud, die op zijn beurt Leclerc vlak achter zich weet. Verstappen rijdt op de zesde plek.

RONDE 17/17: Daar is de finish! Antonelli wint de sprintrace van de GP Groot-Brittannië en breidt daardoor zijn voorsprong aan kop van het WK uit: hij eindigt voor Hamilton, die tweede wordt. Russell, tweede in het WK, eindigt als vierde in de sprintrace. Nog achter Norris dus. Verstappen kan vanaf P3 niet stunten, hij komt achter Leclerc als zesde over de finish. Ook in de punten: Oscar Piastri (zevende) en Liam Lawson (achtste).

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