Lewis Hamilton is blij te kunnen melden dat Silverstone nog altijd een ‘fenomenaal’ circuit is. In de aanloop naar het weekend uitten hij en veel van zijn collega-coureurs hun zorgen over hoe de nieuwe F1-auto’s zich zouden gedragen op de snelle baan. Hij waarschuwde dat veel iconische secties door de nadruk op energiebeheer heel anders zouden aanvoelen. Na zijn sprintpole op vrijdag gaf hij echter toe dat de Ferrari-ingenieurs hem onnodig bang hadden gemaakt.

“Ik ben zó blij. Zó, zó blij”, reageerde Hamilton uitgelaten. “Tijdens de persconferentie hebben jullie me nog horen zeggen dat het circuit niet meer hetzelfde zou zijn; dat is wat we allemaal dachten. Maar het is nog steeds een fenomenale baan en het voelt nog altijd geweldig om hier te racen. De afname van het motorvermogen is lang niet zo groot als we hadden verwacht.” Op onboard-beelden is nog steeds duidelijk te zien – en te horen – dat de auto’s in bepaalde bochten vermogen verliezen, al bagatelliseert Hamilton de impact van het energiebeheer.

Bangmakerij

“De ingenieurs hebben me gisteren behoorlijk bang gemaakt”, grijnsde hij. “Ze zeiden zoiets als: ‘Jullie zullen op het rechte stuk zes tienden van een seconde langzamer zijn.’ In de vorige race waren we ‘slechts’ vier tienden langzamer. En nu staan we ineens hier. Ik dacht bij mezelf: ‘Is dit echt? Gaat Mercedes echt zoveel beter presteren?’ Maar we konden ze gewoon het vuur aan de schenen leggen.”

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Hamilton richtte zich vervolgens tot de Ferrari-ingenieurs in de fabriek. “Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ze blijven ongelooflijk hard werken. Vorig jaar beten we ons nog stuk op de auto, maar nu weten we elk weekend kleine verbeteringen door te voeren die de prestaties verhogen. Dat voelt geweldig.”

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