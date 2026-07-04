Lewis Hamilton staat op pole voor de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië en zorgt daarmee voor uitzinnige vreugde bij zijn thuispubliek op Silverstone. De Ferrari-coureur, die op dit circuit al negen keer won in de F1, voegt er een unieke bladzijde aan toe: voor het eerst start hij vooraan in het rood.

Naast hem op de eerste startrij duikt WK-leider Kimi Antonelli op. Dit kan voor vuurwerk zorgen in de openingsfase van de race. Max Verstappen verrast op de derde plaats. De Red Bull-coureur vocht zich naar een sterke positie tijdens de slotminuten van de sprintkwalificatie. Charles Leclerc completeert de top vier en geeft Ferrari zo een dubbele aanwezigheid vooraan het veld.

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Achter dat kwartet baalt George Russell van zijn vijfde startplek, een positie die hij naar eigen zeggen niet had verwacht op basis van het tempo van de Mercedes dit weekend. Lando Norris en Oscar Piastri starten als zesde en zevende, waarmee McLaren ook ietwat tegenvalt. Daarachter vormt zich een blok van Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad. Zij bezetten gezamenlijk de plaatsen acht tot en met tien.

Onderaan de startopstelling herhaalt zich het inmiddels bekende patroon, met Cadillac en Aston Martin die de hekkensluiters vormen.

De sprintrace van start om 13.00 uur Nederlandse tijd.

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