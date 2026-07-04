James Vowles probeert Williams naar nieuwe hoogtes te stuwen. Dat gaat gepaard met perfectionisme. “Absoluut”, vertelt de teambaas in de nieuwste editie van FORMULE1 Magazine.

Hieronder lees je een deel van het verhaal:

Of hij een ‘workaholic’ is? Ja, zo blijkt. “En perfectionistisch ben ik dus ook”, antwoordt hij. “Ik vind het vreselijk moeilijk om mentaal afstand te nemen van het werk. Ik ben er op de meest vreemde tijdstippen nog mee bezig. Daar heb ik vrede mee, dit is voor mij nooit zomaar een baan geweest. Dit is hobby, passie, het is mijn leven. De opofferingen zijn groot en hebben een prijs. Maar de beloning die ertegenover staat als we straks succesvol zijn, is onbetaalbaar. En succesvol worden we, dat is het doel.”

Het gevaar van zo’n allesverzengende passie is dat de professionaliteit de pure vreugde overschaduwt. Herkenbaar, aldus Vowles. “Ik moet mezelf soms dwingen om ergens bij stil te staan en ervan te genieten. zoals vorig jaar tijdens de première van de F1-film in New York. Ik zat even samen met Carlos Sainz en we zeiden tegen elkaar: ‘We hebben toch echt het mooiste werk ter wereld. Daar zitten we dan, in New York, na een race, overgevlogen voor een filmpremière’. Soms is het echt alsof je in een droom leeft.”

Het zijn besefmomenten die hij ook probeert over te brengen op zijn personeel. “Als je namelijk niet geniet in Formule 1, hou je dit werk simpelweg niet vol. Het is geen 9-tot-5 baan, het is een passie. Zolang dat vuur in je brandt, is dit werk gek genoeg heel makkelijk om te doen. Maar als je het puur als werk gaat zien, met soms frustraties, dan spuugt deze sport je heel snel uit.”

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