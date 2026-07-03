Max Verstappen kwalificeerde zich vrijdag als derde voor de sprintrace in Silverstone. In een zinderende laatste sessie, waarin de top tien allemaal één poging kregen om de snelste tijd neer te zetten, ging Lewis Hamilton namens Ferrari met poleposition aan de haal. Verstappen moest ongeveer drie tienden toegeven op de Britse thuisheld. Met het oog op de rest van het weekend hoopt hij vooral het energiebeheer verder te optimaliseren.

Het energiebeheer slaat dit weekend de klok in Silverstone. De lay-out van het circuit biedt weinig mogelijkheden om de hybride aandrijflijn op natuurlijke wijze op te laden, waardoor de auto’s veel snelheid verliezen op de rechte stukken en in de snelle bochten. Verstappen, die betreurt dat de GP van Groot-Brittannië tot een oplaadrace is verworden, benadrukt dat Red Bull juist op dat vlak stappen moet zetten.

Geen zicht op overwinning

“P3 tot en met P7 lagen erg dicht bij elkaar, dus we hadden ook lager kunnen eindigen”, reageerde hij na afloop van de sprintkwalificatie. “Gelukkig zitten we aan de goede kant van die groep. Toch zijn we er nog niet helemaal”, benadrukte hij. “Dat heeft vooral te maken met de bochten en met de manier waarop we onze energie gebruiken. Daar gaan we aan werken om nog wat rondetijd te vinden.”

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Een sprintzege lijkt er waarschijnlijk niet in te zitten voor de Nederlander, zo gaf hij zelf toe. “De auto voelde al iets beter aan dan in de vrije training”, merkte hij op. “Er is nog wel wat werk aan de winkel, maar dat heeft ook te maken met de beperkingen op de rechte stukken.” Juist daar kampt Verstappen met een gebrek aan vermogen, hetgeen op de onboard-beelden pijnlijk duidelijk wordt. “We proberen de juiste balans te vinden”, besloot hij. “Tijdens de sprint verwacht ik vooral een gevecht met de auto’s achter me.”

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