Voor het eerst in dertig jaar staan er vijf Britse coureurs op de startgrid in Silverstone. Volgens Damon Hill brengt racen voor eigen fans nog altijd extra druk met zich mee, maar de wereldkampioen van 1996 denkt dat de huidige generatie coureurs hier goed mee om kan gaan. “Ze weten hoe ze met de fans moeten omgaan en hoe ze hen kunnen geven wat ze willen”, aldus Hill.

Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell, Oliver Bearman én rookie Arvid Lindblad verschijnen dit weekend voor eigen publiek aan de start op Silverstone. Voor Damon Hill is dat een teken dat de Britse autosport er uitstekend voor staat. Tegelijkertijd verwacht hij niet dat de thuisrace de coureurs uit balans brengt. “Het zijn eigenlijk veteranen. Ze weten hoe ze met de fans moeten omgaan en hoe ze hen kunnen geven wat ze willen. Dat hoort er gewoon bij”, vertelde Hill aan de Press Association.

Hill weet uit eigen ervaring hoe bijzonder een thuisrace kan zijn. Tijdens zijn Formule 1-carrière voelde hij ieder jaar de verwachtingen van de Britse fans zodra hij het circuit opreed. Volgens de voormalig wereldkampioen is dat gevoel nooit helemaal verdwenen, al leert een coureur er wel mee omgaan. “Het is natuurlijk fantastisch om hier te racen, maar je voelt ook de druk. Toen ik nog reed, zag je onderweg naar Silverstone al campings vol vlaggen met je naam erop. Dan besef je hoeveel mensen hopen dat jij wint. Dat geeft een geweldig gevoel, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee”, aldus Hill.

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‘Kopen van een huis’

Naast de Britste coureurs kijkt Hill ook met belangstelling naar Williams, waar hij ambassadeur van is. De renstal uit Grove – die dit weekend een thuisrace kent – werkt onder leiding van teambaas James Vowles aan een geleidelijke opmars richting de voorhoede van het middenveld. Volgens Hill begin dit aanpak steeds meer zijn vruchten af te werpen. “James zei ooit dat het overnemen van een Formule 1-team te vergelijken is met het kopen van een huis. Pas als je eenmaal binnen bent, zie je hoeveel werk er nog moet gebeuren. Ik denk dat Williams over de juiste mensen, de juiste middelen en voldoende vastberadenheid beschikt om die stap uiteindelijk te zetten”, benadrukte de Engelsman.

Toch waarschuwt Hill dat succes in de Formule 1 vooral tijd kost. Volgens de Brit is het niet voldoende om de concurrentie bij te benen. Het team moet uiteindelijk sneller worden dan de rest van het veld. “Je moet dubbel zo hard vooruitgaan om de andere in te halen. Dat kost tijd, maar ik heb er vertrouwen in dat Williams op de goede weg is”, besloot de voormalig Formule 1-coureur.

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