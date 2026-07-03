Carlos Sainz verwacht niet dat de nieuwe voorvleugel van Williams tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië direct voor een ommekeer zorgt. De Britse renstal introduceert op Silverstone een update, maar volgens de Spanjaard is de achterstand op de concurrentie in het middenveld te groot om in één weekend weg te werken. Toch hoopt Sainz dat het nieuwe onderdeel het begin vormt van een stijgende lijn voor Williams. “Met deze upgrade zijn we niet plotseling de koplopers van het middenveld”, aldus Sainz.

Williams verschijnt tijdens zijn thuisrace in Silverstone met een aangepaste voorvleugel. Een grote upgradepakket wordt later dit seizoen verwacht. Carlos Sainz ziet de update daarom vooral als een eerste stap in de ontwikkeling van de FW48 en niet als een wondermiddel. “We weten dat dit geen doorbraak zal zijn. Met deze upgrade zijn we niet plotseling de koplopers van het middenveld, maar het is een poging om weer in de strijd te komen”, vertelde de Spanjaard aan Crash.net.

‘Nog ver verwijderd’

Volgens Sainz laten de resultaten van de afgelopen races duidelijk zien waar Williams momenteel staat. De Britse renstal heeft moeite om het tempo van de directe concurrentie te volgen. “We zitten een stap achter Haas en twee of drie stappen achter de VCARB’s, die op eigen kracht om de punten vechten. In Oostenrijk werden we bijna op een ronde gezet door een VCARB. Dat laat zien hoe ver we nog verwijderd zijn”, aldus Sainz.

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Ondanks die achterstand blijft de Spanjaard positief over de toekomst van Williams. Hij merkt dat het team hard werkt om de auto stap voor stap competitiever te maken en wil daar zelf een belangrijke bijdrage aan leveren. “Ik verwacht geen wonder. Maar ik ben met mijn ervaring én de energie die ik nog heb, bereid om veel van mijn vrije tijd op te offeren om het team vooruit te helpen. Dat is wat nodig is om een auto en een team verder te ontwikkelen. Je moet daar volledig voor gaan”, gaf Sainz aan.

Sainz benadrukte dat zijn werk niet ophoudt zodra een raceweekend voorbij is. Samen met teamgenoot Alex Albon brengt hij veel tijd door in de simulator om de ontwikkeling van de auto te versnellen. Volgens de viervoudig Grand Prix-winnaar is die samenwerking een belangrijke factor in de opmars die Williams wil inzetten. “Alex en ik werken heel goed samen. Na vrijwel iedere simulatorsessie bellen we elkaar om onze bevinden te bespreken en het team in de juiste richting te sturen. In die zin doen we alles wat we kunnen om de situatie te verbeteren”, besloot Sainz.

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