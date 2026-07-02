Carlos Sainz wil binnen de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) een nieuw voorstel op tafel leggen om coureurs die tijdens de kwalificatie een gele of rode vlag veroorzaken, strenger aan te pakken. De discussie laaide opnieuw op na de crash van Max Verstappen in de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk, waarbij George Russell ondanks de gele vlaggen alsnog pole position wist te veroveren.

Volgens Sainz heeft de situatie in Spielberg nogmaals duidelijk gemaakt dat het huidige reglement ruimte laat voor controverses. “Ik heb een heel persoonlijk idee hierover dat nog niet binnen de GPDA is besproken en dat ik mogelijk als voorstel zal presenteren”, onthulde hij tegenover de media in Silverstone. “Wellicht kunnen we bespreken of het een terechte oplossing is.” De Spanjaard legde uit dat Russell in Oostenrijk volledig binnen de regels handelde, maar dat zich in het verleden vaker schrijnende situaties hebben voorgedaan.

‘Russell zette regels naar zijn hand’

“Het is mij in ieder geval duidelijk dat er een dubbele gele vlag of een rode vlag had moeten komen”, zei hij over de crash van Verstappen. “Maar de manier waarop George (Russell, red.) ermee omging, was perfect; hij handelde volledig binnen de grenzen van het reglement. Hij verdiende die pole position, omdat hij de regels perfect had nageleefd. Maar in alle eerlijkheid had hij die ronde natuurlijk nooit mogen afmaken. In zo’n gevaarlijke situatie moet dat niet kunnen.”

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Sainz wees vervolgens op situaties waarin coureurs bewust een rode vlag veroorzaken, omdat ze virtueel al op pole position staan. Voor dergelijke gevallen wil de Williams-coureur een nieuwe strafmaatregel voorstellen. “Ik vind dat iedereen die in de kwalificatie een gele of rode vlag veroorzaakt, drie plaatsen teruggezet zou moeten worden”, verkondigde hij. “Dan word je er tenminste voor gestraft en wordt het ontmoedigd om vol gas te blijven geven.” Volgens Sainz kan een incident, ook als het niet opzettelijk is, immers grote gevolgen hebben voor de einduitslag. “Als je over de grens gaat en anderen zich daardoor niet meer kunnen verbeteren, win je in feite posities doordat de rest niet meer in actie komt.”

‘Probleem moet worden aangepakt’

Sainz erkent dat er ook argumenten tegen een dergelijke straf zijn, omdat teams en coureurs ervoor kunnen kiezen hun snelle rondes eerder in de sessie te rijden. Toch denkt hij dat er een probleem bestaat dat moet worden aangepakt.

“Ik heb het inmiddels al zo vaak gezien, op circuits als Baku en Monaco, dat mensen gele vlaggen forceren in Q1, Q2 en Q3. Het is voor de stewards vrijwel onmogelijk – tenzij je een zeer slimme voormalig F1-coureur bent – om precies te weten wat er gebeurt. Dat laat voor mij zien dat er een oplossing moet komen. Ik zeg niet dat Max (Verstappen, red.) met opzet crashte in Oostenrijk; volgens mij maakte hij gewoon een foutje. Hij had niet eens de snelste tijd op het bord, dus hij had geen motief om bewust te crashen. Maar ik denk wel dat we met ideeën moeten komen om dit soort situaties in te perken.”

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