De gele vlag tijdens de kwalificatie in Oostenrijk zorgde voor een golf van kritiek, maar Max Verstappen begrijpt wel waarom George Russell zijn ronde optimaal benutte. “Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan,” zegt de Nederlander in Silverstone over de manier waarop zijn rivaal naar pole position reed.

Het incident met Verstappens crash leidde tot verwarring op het circuit. Terwijl de gele vlag zwaaide, wist Russell zijn batterij op te laden door van het gas te gaan, om vervolgens na de laatste bocht de verloren tijd terug te winnen. Voor Verstappen is dat op zich geen probleem, maar het legt volgens hem een dieper gebrek aan duidelijkheid bloot. “Het is absoluut iets om naar te kijken. Dit lost echter niet het probleem op, dat we daarnaast zagen, namelijk dat sommigen hun ronde afmaken terwijl anderen hun ronde afbreken. Als je de regels heel goed leest, kun je je ronde afmaken en die rondetijd houden.”

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Verstappen richt zijn kritiek dan ook niet op Russell persoonlijk, maar op de reglementen zelf. Hij is stellig over hoe de vlaggen die dag ingezet hadden moeten worden. “Ten eerste had het geen enkele gele vlag moeten zijn, maar minimaal een dubbele gele vlag of een rode vlag. Dat de coureur het maximale uit de situatie probeert te halen, is prima.”

De Red Bull-coureur is dan ook van mening dat er naar het reglement moet worden gekeken. “Het zou niet toegestaan mogen zijn om je ronde zo af te maken. Dat is voor mij het zorgwekkende in deze situatie.” Ook zou het volgens hem helder moeten zijn in hoeverre er moet worden afgeremd in zo’n geval. “Het is niet duidelijk hoeveel je moet vertragen bij een enkele gele vlag of bij een dubbele gele vlag, want sommige coureurs vertragen meer dan anderen. Het is een heel lastig onderwerp.”

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