Welkom bij het liveverslag van de sprintkwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië. Krijgen we een verrassing vandaag vanuit het team van Ferrari? Of wordt het toch weer Mercedes die er met de snelste tijd vandoor gaat?

SQ1: Hamilton zet de snelste tijd neer

De coureurs hebben slechts één vrije training de tijd gehad om de auto af te stellen voor deze sessie. Wie heeft het meeste kunnen halen uit deze belangrijke vrije training? Verder is het droog dit hele weekend in Silverstone, dus op dat vlak kunnen we geen gekke dingen verwachten.

De coureurs moeten deze sessie op de mediumband rijden. Sergio Pérez vertrekt als eerste uit de pitstraat en meldt over de boordradio dat er veel wind staat. Kimi Antonelli zet direct de snelste tijd neer, maar deze wordt afgesnoept door Charles Leclerc in de Ferrari. Max Verstappen zet de vierde tijd neer, maar zijn teamgenoot Isack Hadjar gaat naar P1!

Dan zetten ze bij Ferrari in de slotfase van SQ1 er nog een tandje bij. Hamilton naar de snelste tijd, gevolgd door Leclerc. En George Russell? De Brit staat lange tijd negende, maar klimt op naar P5. Valt toch wat tegen voor de Brit in zijn thuisrace. Verstappen waagt nog een poging, maar blijft steken op P6.

Afvallers SQ1: Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso en Stroll

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