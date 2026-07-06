Isack Hadjar zag de kans op een nog beter resultaat tijdens de GP Groot-Brittannië verdampen dankzij de late safety car. De Frans-Algerijnse coureur zegt – in tegenstelling tot teamgenoot Max Verstappen – zich erg goed te voelen in de RB22, maar baalt ervan dat hij niet nog een laatste aanval kon plaatsen in de slotrondes van de Britse GP: ‘Ik heb het gevoel dat ik de auto onder de knie heb’.

Isack Hadjar kon met zijn vijfde plaats in Silverstone kostbare WK-punten pakken voor zijn team Red Bull. De Frans-Algerijnse coureur gelooft zelfs dat er nog wel een beter resultaat had ingezeten, al kon hij het tempo van Lando Norris op plek vier na het wisselen naar de harde band niet bijhouden.

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“Uiteindelijk kan ik tevreden zijn met het resultaat”, zei hij. “P5 levert het team solide punten op, maar ik had het gevoel dat we meer hadden kunnen halen.” De 21-jarige coureur was vooral tevreden over zijn tempo tijdens de openings- en slotfase van de race. “Mijn tempo bij de start was goed, en we sloten ook sterk af. We kwamen goed van de start en ik bleef in de eerste stint bij Max”, aldus Hadjar.

Echter bleek de tweede stint tijdens de Grand Prix veel moeilijker na de overstap naar de harde banden. “Na de pitstop naar de harde banden hadden we het moeilijk en kon ik de grip niet vinden om dicht bij Lando te blijven”, vervolgt de Red Bull-coureur. “Gedurende die middelste stint zat ik in niemandsland, dus het was een beetje saai voor mij.”

‘Goed gevoel in de auto’

Net zoals de andere coureurs kreeg Hadjar in de laatste raceronden niet meer de kans om te strijden voor een plek bij de top-vier. “Het is jammer dat we die laatste ronde niet konden rijden, want ik had zo’n goed gevoel in de auto om er vol voor te gaan en de auto’s voor me echt aan te vallen”, vertelt de coureur. “Over het geheel genomen heb ik me het hele weekend op mijn gemak gevoeld in de auto en heb ik het gevoel dat ik het pakket onder de knie heb, wat een goede basis is voor de toekomst.”

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