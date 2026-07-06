Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat zijn team overweegt om de RB22 drastisch aan te passen na de gevaarlijke crash van Max Verstappen op Silverstone. In de slotfase van de GP Groot-Brittannië kwam de Nederlander in de grindbak bij Stowe terecht doordat de achtervleugel van zijn bolide niet goed sloot. Na twee keer zo zijn Waterloo te hebben gevonden tijdens een raceweekend – tijdens de kwalificatie in Oostenrijk overkwam Verstappen hetzelfde – belooft Mekies ‘alles te doen wat nodig is om de veiligheid verder te garanderen’.

Max Verstappen lag op het circuit van Silverstone op koers naar een podiumplaats, totdat een late crash roet in het eten gooide. Net als een week eerder in Oostenrijk sloot de achtervleugel van zijn RB22 niet volledig. De race van de viervoudig wereldkampioen kwam zo ten einde in de grindbak bij Stowe. “Het is supergevaarlijk”, reageerde hij na de race tegenover de media. “Ik had me al twee keer kunnen bezeren. Beide keren heb ik gewoon geluk gehad. Juist daarom ben ik er zó klaar mee.”

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Red Bull nam voor het eerst hun radicale concept voor de achtervleugel – inmiddels ook wel de ‘Macarena’-vleugel genoemd – mee naar Miami. Teambaas Laurent Mekies sluit echter niet uit dat Red Bull de komende Grands Prix weer met een conventioneler ontwerp zal rijden. “Het antwoord is dat we alles op alles zullen zetten wat nodig is om de veiligheid te garanderen”, vertelt de Fransman in Silverstone.

“We zouden dus terug kunnen gaan naar de oude vleugel. We hebben sinds Miami races gereden, geloof ik. Het zijn er dus al een aantal geweest”, vervolgt Mekies. “Het is nog te vroeg om te bepalen of het een probleem met het concept is of iets anders. Maar we gaan zeker alles op alles zetten om dit uit te zoeken. We overwegen alle opties”.

Mekies geeft Verstappen gelijk

Verstappen snelde vlak na zijn late crash nog witheet naar zijn motorhome. Volgens Mekies had de wereldkampioen alle recht om ‘niet blij’ te zijn. “Het is ook heel ongebruikelijk”, geeft de teambaas toe. “Het is erg vervelend voor coureurs om in twee opeenvolgende races in snelle bochten in de steek gelaten te worden door de auto, ook al is dat om twee verschillende redenen.”

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“En het is ook voor ons als team uiterst onaangenaam om onze coureurs de grindbak in te sturen”, vervolgt hij. “Max heeft dus gelijk dat hij ontevreden is. Ik twijfel er niet aan dat we als team de nodige maatregelen zullen nemen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt, ook al is dat vandaag niet gelukt. We nemen dit uiterst serieus.”

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