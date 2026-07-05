Max Verstappen had tijdens de hoofdrace in Silverstone zicht op revanche voor het teleurstellende sprintnummer één dag eerder. Vanaf P7 was hij opgerukt naar P3; bovendien wist hij George Russell en Lewis Hamilton knap achter zich te houden. In de slotfase gooide een technisch malheur echter opnieuw roet in het eten. Net als in Oostenrijk sloot de achtervleugel niet volledig bij het insturen, waardoor hij zijn Waterloo vond in de grindbak. “Supergevaarlijk”, waarschuwde hij getergd.

De media vroegen Verstappen naar het probleem met de achtervleugel. “Het is supergevaarlijk”, reageerde hij ernstig. “Ik had me al twee keer kunnen bezeren. Beide keren heb ik gewoon geluk gehad. Juist daarom ben ik er zó klaar mee.” Als de viervoudig wereldkampioen zijn race had kunnen uitrijden en op het podium was geëindigd, had dat weinig afgedaan aan zijn frustraties over de RB22. “Dan had ik simpelweg ontzettend veel geluk gehad”, zei hij droogjes. “Hamilton kreeg een tijdstraf, Russell had een klapband, Antonelli had pech. Natuurlijk had ik graag op het podium gestaan, maar het was absoluut niet verdiend geweest.”

Geen motorwissel

Na de kwalificatie – waarin hij steen en been klaagde over zijn gebrekkige krachtbron – liet Verstappen al weten dat hij zou aandringen op een motorwissel. Dat hij dan vanuit de pitstraat had moeten starten, nam hij voor lief. “Ik weet niet waarom we dat niet hebben gedaan”, haalde hij zijn schouders op. “Zoals ik al heb aangegeven: ik had het liefst vanuit de pitstraat gestart. Het team had er blijkbaar vertrouwen in dat ze het probleem konden verhelpen. Ik dacht daar anders over.”

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Vlak na de race was te zien hoe een withete Verstappen zich opsloot in zijn Red Bull-motorhome. Hij werd vergezeld door zijn entourage, te weten vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen, en Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Was er sprake van spoedoverleg? “Hij (Mekies, red.) kwam meteen na de race naar me toe om het probleem te bespreken, maar dat is niets nieuws. Ongeacht het resultaat komen we altijd samen na een Grand Prix. Op dit moment is het duidelijk dat er gewoon te veel dingen misgaan”, verzuchtte Verstappen tot slot. “Dat is niet de schuld van één individu – het is pijnlijk voor iedereen.”

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