Max Verstappen is direct na de GP van Groot-Brittannië naar het Red Bull-motorhome gesneld. De Nederlander viel in de slotfase uit na een glijpartij, waarbij hij zijn RB22 in de grindbak parkeerde. In plaats van zijn gebruikelijke mediaverplichtingen af te werken, was te zien hoe de viervoudig wereldkampioen zich zichtbaar getergd terugtrok in zijn privévertrekken. Hij werd vergezeld door vader Jos Verstappen, manager Raymond Vermeulen en Red Bull-teambaas Laurent Mékies.

Alles wijst erop dat Red Bull direct na de Grand Prix een spoedoverleg heeft gehouden in het eigen motorhome. Met de stoom uit de oren kwam Verstappen samen met zijn entourage en de teamleiding bijeen. Na een teleurstellende zaterdag, waarop de Nederlander veel plaatsen verloor in de sprintrace en in de kwalificatie niet verder kwam dan de zevende tijd, had hij al weinig vertrouwen in het hoofdnummer op Silverstone.

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Desondanks had Verstappen gedurende de race zicht op een podiumplaats. In vergelijking met de sprintrace kwam hij goed van zijn plek, waarna hij Lewis Hamilton en George Russell kon uitdagen voor een plaats in de top drie. In de slotfase ging het echter grandioos mis voor de viervoudig wereldkampioen. Hij verloor de controle over het stuur en spinde de grindbak in, waarmee zijn race abrupt ten einde kwam. Vloekend en tierend gaf hij de gebrekkige RB22 de schuld. “Deze f*cking auto”, fulmineerde hij.

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