George Russell kende een merkwaardige race, maar toen de rook was opgetrokken vond hij zichzelf terug op de tweede plaatse in de GP Groot-Brittannië. “Maar ik had mazzel met de safety car.”

Hoofschuddend van geluk gaf de Mercedes-coureur een eerste reactie. “Ik moet vooral zeggen dat ik heel blij ben hier te staan. Want ik had eerst pech met de lekke band, maar daarna juist geluk met de finish onder safety car en daardoor de tweede plek.”

‘Geluk’

Was de race in de slotronde toch nog hervat dan was Russell naar eigen verwachting het haasje geweest. “Deze finish is jammer voor de fans, laat ik dat vooropstellen. Maar ik had geluk, want ik had gebruikte en koude banden.” De rest stond op nieuwe banden, dus was hij vermoedelijk zijn podiumplek nog kwijtgeraakt in de slotmeters.

Russell: “Uiteindelijk is dit een mooi einde van een moeilijk weekend. We hadden het lastig qua snelheid op het rechte stuk en Ferrari bleek sterker dan gedacht. Het spel is op de wagen.”



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