Lewis Hamilton was aangenaam verrast dat hij als derde finishte in de GP Groot Brittannië. De Ferrari-coureur krijgt er ook moed van voor de toekomst. “Het ziet er naar uit dat we écht met Mercedes kunnen gaan vechten.”

Meer nog dan naar zijn eigen derde plaats keek Hamilton in een eerste reactie naar het teamresultaat. “Met de overwinning van Charles hebben we de tweede zege van het team binnen. Geweldig dus voor ons als Ferrari. Ik had zelf mijn dag niet helemaal; dat begon al met de valse start en de straf daarna van vijf seconden. Charles was sneller dan ik, ik worstelde met de auto. Dus ik ben blij dat ik überhaupt op het podium sta.”

Hamilton denkt dat er voor Ferrari nog meer in het vat zat. “We moeten nog een gaatje dichten naar Mercedes, maar als team zijn we echt wel goed bezig.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.