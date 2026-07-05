Charles Leclerc won zondag de GP van Groot-Brittannië. Bij de start ging hij direct voorbij aan polesitter Kimi Antonelli, waarna hij doorstoomde naar een indrukwekkende eerste overwinning in bijna twee jaar tijd. Na een reeks teleurstellende Grands Prix voelde deze zege ‘extra goed’, zo liet hij weten over de boordradio. In de slotfase profiteerde hij van een safetycar, veroorzaakt door Max Verstappen, en reed hij onbedreigd naar de winst.

“Deze voelt extra goed”, jubelde Leclerc over de boordradio. “Al had ik wel op een iets normaler einde gehoopt. Maar zoals je ziet: hard werken betaalt zich uiteindelijk uit.” Na afloop van de race vertelde hij dat hij in Silverstone eindelijk weer het gevoel had echt competitief te zijn. “Ik ben ontzettend blij. Het is een behoorlijk emotioneel jaar geweest. In Monaco miste ik het vertrouwen in de auto, crashte ik in Q3 en maakte een technisch probleem een einde aan mijn race. In Barcelona ging het al beter, maar ook daar crashte ik weer. Dat was mentaal erg zwaar.”

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“Hier is het ons gelukt om alles op orde te krijgen”, vervolgde hij opgelucht. “Ik hoop heel erg dat we dit momentum een beetje kunnen vasthouden.” In de slotfase had George Russell mogelijk nog de aanval kunnen openen op de Monegask, maar uiteindelijk eindigde de race achter de safetycar. “Jammer voor de fans, maar onder mijn helm was ik stiekem best blij”, lachte Leclerc tot slot.

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