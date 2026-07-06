Na iedere Formule 1-race deelt Jeroen Bleekemolen in zijn column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: het gekke einde met de safety car op het circuit van Silverstone én de onvrede van Max Verstappen.

Er is natuurlijk veel te doen om die beslissing met de safety car. Niet om die in te zetten, want dát was natuurlijk een hele goede beslissing van de wedstrijdleiding. Maar de manier waarop ze dan vervolgens de race in Silverstone dan laten eindigen, tja…Dat was wel weer heel apart; dat kan je gewoon eigenlijk niet maken. Niet naar fans, maar ook niet naar coureurs en teams.

Eerst de safety car laten rijden, dan auto’s ertussenuit laten gaan en aangeven dat het eindigt om vervolgens toch de auto op de baan te laten en zo te finishen. Ze zeggen achteraf dat de melding een foutje in het systeem was, maar ja, dan is je systeem dus niet goed. Je bent verdorie de FIA, dat moet gewoon kloppen! Iedereen zit op het puntje van zijn stoel om nog één ronde te kunnen racen, en dan gebeurt dit.

Waarom moeilijk doen?

Misschien was Abu Dhabi 2021 het andere uiterste (u weet wel, de perikelen met de safety car toen en de ontknoping daardoor in de titelstrijd van Max en Lewis). Maar toch, dit was gewoon ontzettend stom. De coureurs hadden makkelijk nog één of twee ronden kunnen knallen, want de gestrande auto van Max was al lang weg en de baan was vrij. Wat gaan we dan allemaal moeilijk doen?

Het is voor de kijker gewoon niet leuk, en trouwens ook niet voor de teams. Nu moest je als team eigenlijk maar gokken wat de FIA ging doen, in plaats van dat je op basis van de regels een strategie kon bepalen. Het komt allemaal nogal ongelukkig over…

Dat gezegd hebbende: die hele safety car-toestand doet natuurlijk geen afbreuk aan de prestaties vooraan. Charles Leclerc heeft bijvoorbeeld echt een superweekend gehad. En dan met name in de kwalificatie en de wedstrijd: echt fantastisch gereden. Had hij ook gewonnen als Antonelli geen problemen had gehad? Dat denk ik niet, want Antonelli is momenteel absoluut de sterkste en rijdt zo ongelooflijk slim met dat opladen van de batterij voor de rechte stukken… Desondanks zat Leclerc er helemaal vol bovenop en heeft hij wat dat betreft gewoon dik verdiend gewonnen. Pech van anderen, zoals Antonelli had, hoort nou eenmaal ook bij autosport.

En wat betreft Max en zijn crash door de auto die hem (weer) in de steek liet: ik snap volkomen dat hij boos is. Wat er nu al twee keer met die vleugel is gebeurd, dat kan natuurlijk echt niet. Je kunt daar serieuze klappers mee maken. We gaan nu naar Spa-Francorchamps, daar wil je zo’n gevaarlijk voorval echt niet meemaken in Eau Rouge, Pouhon of Blanchimont.

Max was er doodziek van, en terecht. Hij vecht er hard voor en slaagt er zelfs in om op P3 te rijden in de race. Oké, Isack Hadjar was misschien sneller in de kwalificatie, maar is in de race dan toch weer vaak een halve seconde langzamer dan Max. Knap. Maar zonde dat het voor hem zo eindigde, met die klapper. En zonde voor de rest van ons dat de race zo eindigde in plaats van met nog één rondje strijd.

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