Formule 1-fans van over de hele wereld waren getuige van een recordbrekende Britse Grand Prix. Tijdens het raceweekend op Silverstone kwamen in totaal ongeveer 564.000 toeschouwers af op het evenement, zo maakten de organisatoren bekend. Dat zijn er zo’n 64.000 meer dan vorig jaar.

Daarmee gaat de Grand Prix van Groot-Brittannië de geschiedenisboeken in als het best bezochte Formule 1-evenement ooit. Het 31 jaar oude record van de Grand Prix van Australië in Adelaide werd met maar liefst 45.000 bezoekers overtroffen. Alleen al voor de race op zondag verkocht Silverstone ruim 175.000 tickets, eveneens een nieuw record voor het circuit.

Silverstone-CEO Stuart Pringle reageerde trots tegenover de Press Association. “Wat betekent het om de grootste Grand Prix ooit te organiseren? Het voelt volkomen passend voor de plek waar in 1950 de allereerste Formule 1-wereldkampioenschapsrace werd verreden. De Britse fanbase en onze rijke historie maken het passend dat wij dit record breken. Het onderstreept bovendien hoe belangrijk de Britse markt is voor de Formule 1. Dit is een van de grootste races op de kalender.”

Rijke racehistorie

Charles Leclerc won de chaotische race, voor George Russell en Lewis Hamilton. Het Silverstone Circuit, gelegen op de grens van Northamptonshire en Buckinghamshire, wordt door autosportliefhebbers geroemd om zijn iconische hogesnelheidsbochten en rijke racehistorie. In 1950 werd hier immers de allereerste Grand Prix van het Formule 1-wereldkampioenschap verreden.

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