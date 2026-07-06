Charles Leclerc heeft na bijna twee seizoenen wachten weer een zege op zijn naam geschreven. De Monegask overwon te midden van een verwarrende slotfase van de GP Groot-Brittannië, die eindigde onder de safety car. De buitenlandse media spreken daarom ook – naast de lofzang voor ‘koning van Silverstone’ Leclerc – van een ‘anticlimax’: “De weinig glansrijke finale werd nog eens extra verpest”.

“Silverstone heeft in zijn lange geschiedenis al vele opmerkelijke races meegemaakt, maar dit was een van de meest buitengewone”, zo vat het Britse BBC Sport het raceweekend in eigen land samen. Toch zijn de Britse media niet alleen maar lovend over het recordbrekende Grand Prix-weekend.

“Het recordaantal toeschouwers op Silverstone was wellicht teleurgesteld dat ze een spectaculaire finale op de tribunes moesten missen, aangezien de Britse Grand Prix eindigde in een anticlimax: onder luid boegeroep werd onder begeleiding van de safety car de vlag gezwaaid om Charles Leclerc tot winnaar uit te roepen”, zo schrijft The Guardian. “Maar erger nog: de weinig glansrijke finale werd nog eens extra verpest door de heersende verwarring, toen een verwachte krachtmeting in de laatste ronde uiteindelijk slechts het spookbeeld bleek te zijn van een softwarefout bij de FIA.”

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Toch ziet het Britse medium ook reden tot vreugde: “Want hoewel dit alles resulteerde in een anticlimax na wat een boeiende race was geweest, heeft de uitslag het Formule 1-wereldkampioenschap juist nieuw leven ingeblazen.” Het gat tussen WK-leider Andrea Kimi Antonelli en teamgenoot George Russell bedraagt nog maar 25 punten na de GP Groot-Brittannië.

‘Slakkengang’

Ondertussen zijn de Duitse kranten niet mals voor het verloop van de Britse race. “Deze Formule 1-race in Engeland was niet voor bangeriken – althans niet in de laatste vijf ronden”, aldus BILD. “Fans langs het circuit en voor de tv waren boos, teams braken zich het hoofd. De finale van de Grand Prix van Groot-Brittannië eindigde namelijk in een slakkengang. De reden: chaos door de safety car – en een softwarefout die miljoenen fans voor de tv irriteerde.”

‘Leclerc is de koning van Silverstone’

Het Franse L’Équipe staat vooral stil bij de overwinning van Charles Leclerc. De Monegask won voor het eerst sinds de GP Verenigde Staten van twee seizoenen geleden. “Hij had hier al sinds oktober 2024 op gewacht. Charles Leclerc zegevierde zondag op Silverstone en behaalde daarmee zijn eerste overwinning in de F1 sinds bijna twee jaar, na een spannende Grand Prix met een verrassende ontknoping”, zo schrijft de verslaggever van dienst.

Uiteraard is de euforie in Ferrari’s thuisland Italië nog groter. “Leclerc is de koning van Silvestone!”, kopt La Gazzetta dello Sport zelfs. “Op het moeilijkste moment, midden in een voor hem lastig jaar bij Ferrari, komt de zoetste overwinning. Charles pakt weer een zege, iets wat hij sinds 2024 niet meer had gedaan, en dat doet hij op het terrein van de man die hem in Maranello in de schaduw zette”, verwijst het Italiaanse medium naar Hamilton. Ook thuisheld Kimi Antonelli kan – ondanks zijn dramatische Grand Prix – op een lofzang rekenen. “Antonelli was fantastisch maar had pech: zijn auto begaf het terwijl hij volop aan het inlopen was.”

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