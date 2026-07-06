Toto Wolff verdedigt het besluit van de FIA om de GP Groot-Brittannië onder de safety car te laten eindigen. Hoewel er heel even – door een onbedoeld bericht dat de race in de laatste ronde herstart zou worden – hoop was op een spannende finale à la de GP Abu Dhabi in 2021, is de Mercedes-teambaas blij dat het bestuursorgaan de regels naleefde: “Al had ik liever gezien dat dit in 2021 was gebeurd”.

Het is een seizoensfinale die veel Formule 1-fans nog in het geheugen gegrift staat: de laatste ronde van de GP Abu Dhabi 2021. Max Verstappen reed op betere banden vlak achter titelrivaal Lewis Hamilton toen er alsnog een late herstart van de race kwam. Met slechts één inhaalactie stelde de Nederlander zijn eerste wereldtitel veilig.

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Heel even dreigde een vergelijkbaar schouwspel zich te ontvouwen op Silverstone afgelopen weekend: de safety car-periode – veroorzaakt door de crash van Verstappen – zou met nog één ronde te gaan, eindigen. De FIA besloot echter – tot ongenoegen van de vele aanwezige fans – de race achter de safety car te eindigen.

‘Ik had liever gezien dat dit in Abu Dhabi 2021 was gebeurd’

Toto Wolff zag zo toe hoe zijn coureur – ditmaal George Russell – wederom als tweede eindigde. “Ik had liever gezien dat dit in ’21 was gebeurd”, verwijst de Mercedes-teambaas naar de seizoensfinale van Abu Dhabi, tegenover de media in Silverstone. “Dat was belangrijker. Het is goed dat de regels zijn nageleefd. Soms leidt dat niet tot de meest spannende finale. Maar dit is een sport. Het spektakel volgt de sport, en niet andersom. Het is dus goed dat de FIA die beslissing heeft genomen.”

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Toch begrijpt de Oostenrijker de teleurstelling vanuit met name de aanwezige fans. “Vanuit het oogpunt van spektakel had iedereen natuurlijk graag gezien dat Lewis op zachte banden tegen ons had gereden en misschien met Leclerc had gestreden”, aldus Wolff

De teambaas verdedigt vervolgens de softwarefout van de FIA. Kort voordat de auto’s de laatste ronde ingingen, kwam er een bericht op de tijdschermen waarin stond dat de safety car-periode zou eindigen. Het bestuursorgaan besloot echter de race niet te herstarten. “Dat geeft niet”, zegt Wolff. “Fouten gebeuren nu eenmaal in dit soort situaties. Het is gecorrigeerd, dus dat is prima.”

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