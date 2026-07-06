George Russell behaalde tijdens zijn thuisrace in Silverstone het podium. Met zijn tweede plaats haalde hij zo kostbare WK-punten binnen. Toch ziet de Brit nog altijd een gat naar teamgenoot en WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Russell concludeert daarom na de GP Groot-Brittannië: ‘Als ik mee wil strijden om het kampioenschap, moet ik beter worden’.

Met zijn zege in Oostenrijk en tweede plaats in Groot-Brittannië is George Russell de afgelopen twee Grands Prix ingelopen op teamgenoot en WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Het gat tussen de twee in het coureurskampioenschap bedraagt nu 25 punten, maar volgens de Mercedes-coureur is dit een vertekend beeld.

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“Het gevoel was goed, maar de rondetijden waren traag,” zei Russell tegen de media, over zijn tempo op Silverstone. “Er waren factoren waar ik geen invloed op had die daar in grote mate aan bijdroegen, en factoren waar ik wel invloed op had. Ik heb nog steeds moeite om deze auto te begrijpen. Ik zou dit weekend waarschijnlijk toch met een minder tevreden gevoel vertrekken – hoewel ik enorm dankbaar ben dat ik op het podium heb gestaan – dan in Canada, toen ik vanuit de leiding uitviel.”

‘Kampioenschap gaat niet alleen meer om Kimi en mij’

De Brit trekt na zijn thuisrace daarom een duidelijke conclusie: “Als ik mee wil strijden om het kampioenschap, moeten de prestaties beter worden. Ik moet beter zijn. Ik moet beter samenwerken met mijn team. We moeten alles optimaal benutten. We hebben nu een spannende strijd met Ferrari, dus het gaat niet alleen om Kimi en mij. Lewis (Hamilton, red.) zit er nog steeds heel dichtbij (in het kampioenschap, red.) – er moet verbetering komen.”

Volgens Russell had zijn teamgenoot Kimi Antonelli minder moeite om zich aan de 2026-auto’s aan te passen. De voorsprong van de jonge Italiaan is daarom in de ogen van de Mercedes-coureur verdiend. “Gezien mijn prestaties en gezien zijn prestaties tijdens deze negen races, denk ik dat een verschil van 25 punten in zijn voordeel waarschijnlijk terecht is,” voegde hij eraan toe. “Hij heeft het dit jaar tot nu toe beter gedaan dan ik, dus hij verdient het om voor mij te staan. Of het nu 25 punten moeten zijn, 10 punten of 35 punten, daar valt over te discussiëren. Maar binnen die marge denk ik dat een achterstand van 10 tot 30 punten waarschijnlijk redelijk is.”

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