Lando Norris baarde opzien in de slotfase van de GP van Groot-Brittannië met een opvallend boordradio-bericht. De regerend wereldkampioen, die uiteindelijk als vierde werd afgevlagd, vroeg zijn race-ingenieur gekscherend of hij de race alsnog kon winnen door in de laatste ronde via de pitstraat over de finish te komen. De wedstrijd eindigde immers achter de safety car, nadat Max Verstappen was uitgevallen door een technisch mankement.

De McLaren-coureur kreeg echter direct nul op het rekest. “Je mag toch niet de pitstraat inrijden? Je kunt de race niet winnen via de pitstraat?”, vroeg Norris met een knipoog. “Nee, dat mag niet”, antwoordde ingenieur Will Joseph kortaf. “Zonde”, klonk het teleurgesteld vanuit de cockpit.

Michael Schumacher

De FIA legde deze regel vast na de GP van Groot-Brittannië van 1998. Michael Schumacher dook destijds in de laatste ronde de pitstraat in om een stop-and-go-straf uit te zitten, maar kwam daarbij ook als eerste over de finish. Na een controversieel besluit werd de Duitser uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen, mede omdat bleek dat de FIA-stewards verschillende fouten hadden gemaakt bij het opleggen van de straf.

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Ondanks zijn humoristische boordradio keek Norris kritisch terug op zijn eigen race. Door de problemen van Kimi Antonelli en Verstappen schoof hij in de slotfase nog op naar de vierde plaats, nadat hij eerder dit weekend ook als derde was geëindigd in de sprintrace. “Gezien hoe slecht het weekend was, zijn P4 en P3 in de sprint eigenlijk best goede resultaten. Natuurlijk hebben we geluk gehad, maar in een race is het soms ook gewoon een kwestie van de finish halen. Het draait om betrouwbaarheid en om geen fouten te maken.”

Toch ziet de Brit ook genoeg verbeterpunten voor McLaren. “Ik weet niet waarom, maar we gingen ontzettend slecht van start – dat zijn wel dingen die we moeten analyseren. De auto voelde ook gewoon niet goed aan. De resultaten zijn weliswaar positief, en uiteindelijk is dat het belangrijkste, maar het tempo was echt heel slecht. We moeten een grote stap voorwaarts zetten.”

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