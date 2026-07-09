Oud-coureur Martin Brundle komt met een aantal oplossingen om een herhaling van de anticlimax op Silverstone te voorkomen. De GP Groot-Brittannië werd in de slotfase opgeschud door de crash van Max Verstappen en de daarop volgende safety car-periode. De race eindigde vervolgens ook achter diezelfde safety car, tot ongenoegen van de vele aanwezige fans. Brundle suggereert onder meer om naar de IndyCar te kijken: “Er zijn mogelijke oplossingen”.

Heel even leek het er in Silverstone op dat de coureurs nog een laatste ronde de kans zouden krijgen om te strijden om de zege. Maar die hoop vervloog al snel toen bleek dat het bericht over het einde van de safety car niet klopte. Zo kwam de hele grid uiteindelijk – met winnaar Charles Leclerc voorop – achter de safety car over de finishlijn.

Brundle komt met oplossingen

Oud-coureur Martin Brundle kijkt alvast naar oplossingen om een herhaling van de anticlimax bij een volgende Grand Prix te voorkomen. “Er zijn mogelijke oplossingen,” aldus de coureur voor Sky F1. “In de IndyCar bijvoorbeeld: als het binnen de laatste tien ronden is, moeten de achterblijvers – in plaats van een ‘wave-by’, waarbij achterblijvers de safety car mogen inhalen – de pitstraat inrijden en achteraan het veld weer aansluiten.”

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“Of we zouden de achterblijvers gewoon achter de rest van de grid kunnen laten vallen”, somt Brundle verder op. “Of we kunnen een rode vlag laten zwaaien en een staande herstart houden in de racevolgorde, hoewel dit wel even duurt. In plaats daarvan geven we voorrang aan coureurs die, om welke reden dan ook, die dag niet goed genoeg waren, in plaats van aan de koplopers en, nog belangrijker, de fans.”

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