In de aanloop naar de GP van Groot-Brittannië kreeg Oliver Bearman de kans om achter het stuur te kruipen van een bijzondere klassieke F1-auto: de Lotus 97T van wijlen Ayrton Senna. Gedurende één ronde gaf hij de iconische zwart-gouden bolide de sporen op het circuit van Silverstone. Na afloop was de jonge coureur tot tranen toe geroerd. “Dit was zo speciaal”, reageerde hij geëmotioneerd.

In een nieuwe video van Sky Sports maakt Bearman voor het eerst kennis met de Lotus van Ayrton Senna. “Een van de beste coureurs die er ooit is geweest, en misschien wel ooit zal zijn”, is de bewoording de jonge Brit.

Bearman houdt het niet droog

De Braziliaanse wereldkampioen stapte in 1985 over naar Lotus voor zijn tweede seizoen in de Formule 1. De tweede ronde van het kampioenschap bracht het F1-circus naar Estoril, waar Senna en consorten een kletsnatte race afwerkten. Vanaf pole position reed Senna bijna het hele veld op een ronde en boekte hij zijn eerste Grand Prix-overwinning. Dat optreden leverde hem de bijnaam ‘regenmeester’ op.

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Tijdens het rondje van Bearman valt er – gelukkig – geen regen, al houdt de jonge Haas-coureur het niet droog onder zijn helm. Eenmaal terug in de pitstraat barst hij in tranen uit. “Dit was zo speciaal”, reageerde hij snikkend vanonder zijn helm. “Je bent niet de eerste die zo reageert”, lachte Chris Dinnage, de eerste monteur van Senna, die de Lotus ook voor Bearman had geprepareerd. Bekijk de beelden hieronder.



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