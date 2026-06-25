Ook Esteban Ocon moet tijdens de eerste vrije training van de GP Oostenrijk een uurtje vanaf de zijlijn toekijken. De Haas-coureur staat zijn bolide af aan rookie en reservecoureur Ryo Hirakawa. Het is de eerste vrije training voor de reservecoureur dit jaar; in 2025 stapte Hirakawa al vier keer eerder in bij Haas.

Formule 1-teams zijn sinds 2025 verplicht om rookies – coureurs die niet meer dan twee Grands Prix zijn gestart – vier keer in hun bolides te laten rijden. De vaste coureurs moeten zo ieder twee keer een vrije training aan de kant zitten. Ryo Hirakawa mag tijdens de eerste vrije training van de GP Oostenrijk in de Haas-bolide van Esteban Ocon plaatsnemen.

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Rookiefestijn in Oostenrijk

Hirakawa is bij lange na niet de enige rookie die tijdens VT1 op de Red Bull Ring zijn opwachting maakt. Zo mag Jak Crawford in Spielberg een uurtje de Aston Martin van Lance Stroll overnemen. Luke Browning (Williams), Paul Aron (Audi), Ayumu Iwasa (Racing Bulls) en Dino Beganovic (Ferrari) zullen in de bolides van respectievelijk Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson en Charles Leclerc plaatsnemen.

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