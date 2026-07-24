De toekomst van Esteban Ocon bij Haas staat onder druk nu de Fransman een moeizame start van het F1-seizoen heeft doorgemaakt. Hij bevestigde voorafgaand aan de GP van Hongarije dat hij voorlopig nog geen nieuws heeft over zijn toekomst. Het is bekend dat zijn contract aan het einde van het jaar afloopt. Naar verluidt kijkt Haas al naar mogelijke opvolgers. McLaren-junior Leonardo Fornaroli en Formule 2-talent Rafael Câmara worden genoemd.

Ocon heeft in de eerste tien races van het seizoen slechts drie punten verzameld en worstelt naar eigen zeggen met de wisselvalligheid van de VF-26. De Fransman wordt bovendien duidelijk verslagen door teamgenoot Oliver Bearman, die dit seizoen al vijftien punten meer heeft verzameld. Namen als Leonardo Fornaroli en Rafael Camara worden genoemd als mogelijke kandidaten voor het tweede Haas-stoeltje naast Bearman in 2027.

In aanloop naar de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, werd Ocon gevraagd naar zijn toekomstplannen. “Natuurlijk valt er nog niets aan te kondigen”, zei de 29-jarige. “De zomerstop zal behoorlijk druk zijn. We zullen zien. Op dit moment focussen we ons op deze race en we zien wel wat er gebeurt. Er zijn altijd veel opties. We gaan eerst met het team overleggen. Ik ben hier al twee jaar. Ayao (Komatsu, red.) heeft me overtuigd om hierheen te komen. Het eerste gesprek zal zeker met dit team plaatsvinden.”

‘Moeilijkste eerste seizoenshelft ooit’

Sinds zijn overstap van Alpine naar Haas in 2025 heeft Ocon moeite gehad om aan de verwachtingen te voldoen. De winnaar van de GP van Hongarije in 2021 werd binnengehaald als ervaren kracht die het Amerikaanse team naar een hoger niveau moest tillen, maar zijn resultaten bleven achter. De Fransman gaf eerder al aan dat problemen met de consistentie van de auto hem dit seizoen zwaar hebben geraakt.

LEES OOK: Max Verstappen prijst Fernando Alonso: ‘Zie hem het liefst doorgaan tot z’n zestigste’

“Het is wellicht geen frustratie, maar een kwestie van te veel moeilijkheden, te veel problemen”, lichtte Ocon toe. “Te veel dingen die ons ervan weerhielden om te presteren. Dit was waarschijnlijk de moeilijkste eerste seizoenshelft die ik ooit heb meegemaakt. Dan heb ik het puur over de consistentie van de auto, van race tot race, en de vele problemen die ik dit jaar heb gehad. Ik hoop dat het beter wordt. We werken er hard aan, met z’n allen, en het is niet alleen moeilijk voor mij, maar voor het hele team. Maar we weten wat we moeten doen en we slaan de handen ineen om de problemen op te lossen. Dat is het belangrijkste.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.