Wat Max Verstappen betreft, zou Fernando Alonso nog jaren door mogen gaan in de Formule 1. Maar de Nederlander zei donderdag in Boedapest ook te begrijpen dat de Spanjaar daar wellicht niet op zit te wachten.

Dat Alonso niet tevreden is over de sport zoals die nu is, is helder. Het komt niet eens door de tegenvallende prestaties van Aston Martin, aldus de Spanjaard. Maar door de huidige auto’s. Die vindt hij niet fijn om in te rijden. Verstappen, zelf ook geen fan van de huidige reglementen en het rijgedrag van de auto’s, snapt zijn Spaanse vriend.

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“Het is niet wat je wilt, ik ben dat met hem eens. Fernando is 45 jaar, heeft al een hele loopbaan achter zich. Dan is het misschien ook wat gemakkelijker om te zeggen: ik stop ermee. Ik zie hem het liefst tot zijn zestigste doorgaan bij wij ze van spreken, maar dat is in de Formule 1 niet heel realistisch.”

Verstappen vervolgt: “Als echte pure racer is het lastig en snap ik zijn gevoel. Als je deze reglementen hebt zoals we die nu hebben en daar niet van geniet én dan ook nog eens niet competitief bent… Fernando verdient het niet om rond te rijden op plaats 21, hij verdient het om in de top-5 te rijden.”

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