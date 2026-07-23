De vragen over zijn toekomst blijven komen, van de internationale pers, maar Max Verstappen laat zich er ook in Hongarije niet door afleiden. “Er is nog altijd niets te zeggen. Ik focus me gewoon op de auto.”

Verstappen wil in het laatste weekend voor de zomerbreak nog graag een goed resultaat boeken voor Red Bull. Want ondanks de vragen over zijn toekomst en de onduidelijkheid daarover, is hij gedreven en betrokken als altijd. “Ik voel me goed. Er is niets gaande. Ik wil het beste uit de auto halen en daar richt ik me op. Dit team voelt als een tweede familie en samen willen we winnen. Daar hebben we dit seizoen al eens dichtbij gezeten. Er is nog genoeg te doen, maar ik zie wel een opgaande lijn.”

‘Geef om Formule 1’

Hij zei het tijdens de internationale mediasessie, die verder vooral een herhaling van zetten bleek. Buiten Verstappens schuld om overigens, want hij kreeg nu eenmaal veel dezelfde soort vragen als eerder dit seizoen over de reglementen.

“Ik heb er vaak genoeg wat over gezegd, maar mensen blijven ernaar vragen”, constateert Verstappen. Die gaf al vaker zijn mening over de huidige reglementen. Bijvoorbeeld dat inhaalacties veelal kunstmatig zijn. Echte racefans zien dat, aldus de Nederlander. En dat klopt, zoals ook in de paddock steeds meer mensen gaandeweg de eerste seizoenshelft hem gelijk geven. “En ik blijf erbij: mijn kritiek was en is niet omdat ik niet win, maar omdat ik om het product Formule 1 geef.”

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