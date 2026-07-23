Colton Herta neemt tijdens het aankomende raceweekend in Hongarije opnieuw een vrije training voor zijn rekening namens Cadillac. De 26-jarige coureur verbond zich na een succesvolle carrière in de IndyCar aan het nieuwe F1-team. Momenteel komt hij uit in de Formule 2 voor Hitech, met als doel om op termijn een vast zitje te bemachtigen bij Cadillac. Gezien zijn prestaties in de opstapklasse lijkt een F1-contract voorlopig echter buiten bereik.

“Het is heel spannend om opnieuw een kans te krijgen in VT1,” blikte Herta vooruit op Hongarije. Tijdens de GP van Catalonië in Barcelona maakte de Amerikaan al zijn trainingsdebuut namens Cadillac, toen hij in VT1 plaatsnam in de auto van Sergio Pérez. In Boedapest vervangt hij tijdelijk Valtteri Bottas. “Het is een goede gelegenheid om ervaring op te doen, maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om het team te helpen met de ontwikkeling”, zei hij over zijn taken als testcoureur.

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“Zes weken geleden zat ik voor het laatst in de auto en sindsdien is er veel vooruitgang geboekt”, doelde hij op de recente upgrades van Cadillac. Het team heeft zich nog niet definitief in het middenveld kunnen mengen, maar heeft het kwakkelende Aston Martin inmiddels wel duidelijk achter zich gelaten. “Mijn taak is om de coureurs te helpen een zo sterk mogelijke GP van Hongarije te rijden, maar ook om feedback te geven die het team helpt bij de ontwikkelingsdoelen op de lange termijn”, besloot Herta. “En persoonlijk probeer ik een betere basis te leggen voor toekomstige sessies.”

Te weinig superlicentiepunten

Herta aast op een vast F1-zitje bij Cadillac, dat vanaf het begin heeft ingezet op een sterke Amerikaanse inbreng. De voormalig IndyCar-coureur leek lange tijd verzekerd van een toekomstig contract, maar zijn prestaties in de Formule 2 laten vooralsnog te wensen over. Herta beschikt momenteel over 34 superlicentiepunten: dertig punten verdiende hij in het IndyCar-seizoen van 2024, toen hij tweede werd achter Alex Palou, en nog eens vier punten verzamelde hij vorig jaar, toen hij het seizoen als zevende afsloot.

De Amerikaan moet dus nog zes punten scoren om aan de minimale vereisten voor een F1-contract te voldoen. Daarvoor moet hij minimaal als achtste eindigen in het Formule 2-kampioenschap. Na acht raceweekenden staat hij echter op de zestiende plaats. Als de F2-kalender niet verder wordt aangepast, heeft Herta nog zes weekenden voor de boeg.

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