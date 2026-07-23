Aston Martin introduceert tijdens de aankomende GP van Hongarije eindelijk cruciale upgrades. De afgelopen maanden was er geen ruimte om ontwikkelingen door te voeren, gezien de omvang van de problemen met de AMR26. Dit weekend komt daar verandering in. Wijzigingen aan vrijwel de volledige auto – Aston Martin sprak eerder al van een ‘B-spec’-auto – moeten de prestaties én de vooruitzichten van de Britse renstal drastisch verbeteren.

Na afloop van de GP van België, de eerste halte van het laatste Europese tweeluik vóór de zomerstop, stond topingenieur en voormalig teambaas Mike Krack de pers te woord. Het is al enige tijd bekend dat Aston Martin rond het zomerreces een inhaalslag wil maken met omvangrijke upgrades aan zowel het chassis als de aerodynamica. In Hongarije wordt een compleet nieuwe ontwerpfilosofie verwacht, terwijl motorleverancier Honda tijdens de Dutch GP op Zandvoort in augustus ook de krachtbron onder handen neemt.

“We zullen moeten afwachten”, zei Krack over het effect van de langverwachte upgrades. “Voor ons is het belangrijkste dat we weer écht kunnen racen.” Aston Martin scoorde dit seizoen pas één WK-punt, tijdens de GP van Monaco, en eindigde sindsdien steevast in de achterhoede. Naarmate de eerste seizoenshelft vorderde, kon het team zelfs geen vuist meer maken tegen nieuwkomer Cadillac. Ook betrouwbaarheidsproblemen gooiden geregeld roet in het eten: Fernando Alonso viel vier keer voortijdig uit, terwijl Lance Stroll zes keer de finish niet haalde.

B-spec-auto

“De afgelopen races hebben we eigenlijk niet echt kunnen racen”, gaf Krack toe. “Het was ontzettend moeilijk om het tempo van het middenveld te volgen. Wat dit upgradepakket ook brengt, het belangrijkste is dat we weer mee kunnen doen.” Naar verluidt zijn de wijzigingen, aangevoerd door teambaas en aerodynamicagoeroe Adrian Newey, goed voor ongeveer twee seconden per ronde. Een enorme stap voorwaarts, al zal dat waarschijnlijk nog niet voldoende zijn om Aston Martin direct een vaste plaats in het middenveld te bezorgen.

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Toch biedt de B-spec-auto perspectief. Het gaat immers niet om een regulier upgradepakket, maar om een vrijwel compleet nieuw chassis. De aanpassingen zijn zo ingrijpend dat Aston Martin opnieuw door de FIA-crashtests moest. “Ja, ik denk dat het pakket behoorlijk omvangrijk is”, aldus Krack. “De grootste winst zit natuurlijk in de aerodynamica en het gewicht. Om daar echt stappen in te zetten, moet je veel veranderen. Maar alles wat we wilden bereiken, hebben we ook gerealiseerd.” Hij sloot optimistisch af: “Die lange periode zonder upgrades ligt nu achter ons. De toekomst oogt een stuk rooskleuriger. We kijken allemaal uit naar Boedapest en zijn benieuwd wat we daar kunnen laten zien.”

Mike Krack kijkt uit naar de GP van Hongarije en de nieuwe Aston Martin-upgrades (Getty Images)

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