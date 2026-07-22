Voor Max Verstappen staat er nog één Grand Prix op het programma voordat de Formule 1 de zomerstop ingaat. Na de GP van België reist het F1-circus af naar Hongarije voor het tweede deel van dit Europese tweeluik. Verstappen kijkt tevreden terug op zijn derde plaats op Spa-Francorchamps, maar benadrukt dat de korte Hungaroring een totaal andere aanpak vereist. Wat kan de Nederlander laten zien tijdens het slotstuk van de eerste seizoenshelft?

“Spa was een positieve race voor ons”, blikte Verstappen terug in een officieel persbericht. “Alles verliep vrij soepel gedurende het hele weekend en het was mooi om met het team onze driehonderdste podiumplaats te behalen.” De viervoudig wereldkampioen kwalificeerde zich op de eerste startrij, maar moest na een goede start alsnog Kimi Antonelli en Charles Leclerc voor zich dulden. Na 44 ronden kwam hij als derde over de meet.

Laatste loodjes

“Hongarije is de laatste race vóór de zomerstop, dus het zijn de laatste loodjes”, zei hij over het aankomende raceweekend. Na de GP van Hongarije maakt de Formule 1 zich op voor het zomerreces, waarin ook de fabrieken verplicht hun deuren sluiten. “Het is een totaal ander circuit, met een compleet andere lay-out dan Spa. We moeten afwachten hoe alles samenkomt en ervoor zorgen dat de afstelling van de auto vanaf het begin klopt”, aldus Verstappen.

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“Het maakt een groot verschil hoe je aan een weekend begint. Hopelijk zitten we er meteen goed bij, zodat we zo competitief mogelijk kunnen zijn. Het wordt interessant om te zien hoe we daar presteren. We krijgen altijd geweldige steun van de fans in Hongarije, dus we kijken ernaar uit om weer terug te zijn.”

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