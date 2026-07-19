Na de GP van België reist het F1-circus door naar Hongarije voor de tweede etappe van deze laatste double header vóór de zomerstop. Max Verstappen en consorten strijken neer op de historische Hungaroring, een bochtig en technisch circuit net buiten de hoofdstad Boedapest. Deze klassieker op de kalender vormt de laatste uitdaging voordat de teams hun fabrieken sluiten voor het zomerreces. Bekijk hieronder het volledige tijdschema voor de GP van Hongarije.

De smalle baan staat bekend om de beperkte inhaalmogelijkheden, waardoor de kwalificatie op zaterdag cruciaal is. In 2026 kent het weekend het traditionele F1-format, met op vrijdag twee vrije trainingen, op zaterdag de derde vrije training gevolgd door de kwalificatie en op zondag de race. De Hungaroring staat sinds 1986 onafgebroken op de F1-kalender.

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Het circuit en de bijbehorende faciliteiten werden voor de Hongaarse GP van 2025 flink gemoderniseerd, nadat de organisatie in 2023 een contract tekende dat de Grand Prix nog eens tien jaar op de kalender houdt. De race is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van het land, waardoor de Hongaarse overheid en organisatie bereid zijn flink te investeren.

Tijdschema GP Hongarije 2026

Vrijdag 24 juli

VT1: 13.30 – 14.30 uur

VT2: 17.00 – 18.00 uur

Zaterdag 25 juli

VT3: 12.30 – 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 – 17.00 uur

Zondag 26 juli

Race: 15.00 – 17.00 uur

Lees hier alles over de GP Hongarije

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