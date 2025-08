Lando Norris is niet van plan om koste wat kost de titelstrijd van teamgenoot Oscar Piastri te winnen. De Brit heeft geen zin om psychologische spelletjes met de Australiër te spelen, en verslaat zijn momenteel grootste concurrent liever op de baan. Voor Norris is het belangrijk om ook plezier te beleven aan het eventuele winnen van een wereldtitel, omdat het volgens de coureur op de lange termijn toch niet uitmaakt wie van de twee McLaren-teamgenoten zegeviert.

Lando Norris is met zijn zege op de Hungaroring ingelopen op kampioenschapsleider en teamgenoot Oscar Piastri. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs bedraagt aan het begin van de zomerstop negen WK-punten, en de verwachting is dat in de tweede seizoenshelft het gevecht tussen de twee in intensiteit zal toenemen. Teambaas Andrea Stella vertrouwt er echter op dat de relatie tussen Norris en Piastri goed blijft, en ook de Brit zelf wil niet koste wat kost van de Australiër winnen.

LEES OOK: Buitenlandse media zien McLaren ontsnappen aan een ramp: ‘Zenuwslopende ontknoping’

Zo zal Norris niet gauw proberen om psychologische spelletjes met Piastri te spelen. “Daar beleef ik geen plezier aan”, vertelt hij aan PA. “Over tweehonderd jaar kan het toch niemand meer schelen wie er nu wint, want dan zijn we er allemaal niet meer. Ik probeer daarom ook vooral plezier te hebben. Natuurlijk geef ik er nog steeds om, daarom ben ik soms ook zo teleurgesteld in mezelf, maar dat betekent niet dat ik het zomaar op Oscar mag afreageren.”

‘Natuurlijk wil ik Oscar verslaan’

Eerder wees Piastri zijn teamgenoot aan als zijn ‘grootste concurrent’ in dit stadium van het seizoen. Norris is dat met zijn McLaren-teamgenoot eens. “Natuurlijk is hij de coureur die ik het liefst wil verslaan. Maar als ik dat niet doe, dan betekent dat hij beter werk heeft verricht. Ik doe het op mijn eigen manier, en omdat iemand het op een andere manier voor elkaar heeft gekregen (om de titel te winnen, red.), betekent niet dat ik dat ook op die manier moet doen. Daar geef ik niet al te veel om”, sluit Norris af.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Vanaf donderdag in de winkel, maar nu al online te bestellen! (met gratis bezorging in heel Nederland)