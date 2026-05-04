McLaren heeft zijn nieuwe WEC-hypercar onthuld! In 2027 wil de Britse fabrikant terugkeren naar het langeafstandsracen en een gooi doen naar de eindzege op Le Mans. Onder leiding van Zak Brown werkte het team al langer toe naar een comeback op het hoogste endurance-niveau. Met deelname aan de IndyCar, het WEC én de Formule 1 mikt McLaren bovendien op de Triple Crow. Voor hypercar-liefhebbers komt er tevens een GTR-model van deze nieuwe bolide.

De nu gepresenteerde auto, de MCL-HY, is gebaseerd op de LMDh-reglementen en maakt gebruik van een Dallara LMP2-chassis, gecombineerd met een V6-twin-turbomotor die gezamenlijk is ontwikkeld door McLaren Racing en McLaren Automotive. De onthulling ging gepaard met een opvallende testlivery, die een duidelijke knipoog vormt naar het rijke verleden van het team. “Dit is de FIA WEC- en 24 uur van Le Mans-hypercar waarmee McLaren terugkeert naar de topklasse van de sportwagenracerij”, schreef het team op sociale media.

“En de kleurstelling? Geïnspireerd door de M6A, onze allereerste kampioensauto, die Bruce McLaren zelf bouwde en waarmee hij ook zelf racete. Nadat Bruce in 1966 Le Mans had gewonnen met Ford, domineerde hij in 1967 de Can-Am-serie. Het was in de M6A dat hij een weg terug naar Le Mans zag – dit keer in een McLaren. Helaas heeft hij die droom nooit in vervulling zien gaan. Nu we ons voorbereiden op onze toetreding tot het WEC in 2027, draagt deze testkleurstelling die ambitie met zich mee.”

Triple Crown

McLaren zet twee auto’s in, die worden gerund door United Autosports. De eerste testkilometers worden binnenkort afgewerkt door onder anderen Mikkel Jensen, Richard Verschoor, Grégoire Saucy en Ben Hanley. Over de definitieve rijdersbezetting is nog weinig bekend, maar de ambities zijn duidelijk. “McLaren Racing heeft nu drie raceprogramma’s op het hoogste niveau: Formule 1, IndyCar en WEC”, liet CEO Zak Brown weten. “Dat betekent dat McLaren, zijn partners en fans samen kunnen strijden voor de Triple Crown – de GP van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans.”

De samenwerking tussen McLaren Racing en McLaren Automotive gaat verder dan alleen de MCL-HY. Er wordt tevens een GTR-uitvoering ontwikkeld, bedoeld voor een select gezelschap McLaren-verzamelaars. “De circuitversie is parallel aan de raceauto ontwikkeld en is bewust ontworpen zonder het door de FIA verplichte LMDh-hybridesysteem”, meldde McLaren. Het bedrijf zet daarnaast een tweejarig programma op voor klanten, met zes circuitdagen. “Elke klant profiteert van professionele rijcoaching, een toegewijd pitteam en technische ondersteuning.” De levering van de McLaren MCL-HY GTR-circuitauto begint eind 2027. Hoeveel exemplaren er worden gebouwd, is nog niet bekend.



