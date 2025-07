Oscar Piastri heeft er steeds meer vertrouwen in dat hij dit jaar zijn eerste wereldtitel kan winnen. De Australiër zag hoe het de afgelopen raceweekenden vooral tussen hemzelf en teamgenoot Lando Norris ging in de strijd om de Grand Prix-zeges. De McLaren-coureur hoopt echter wel de sfeer binnen het team goed te houden, ook al ziet Piastri de Brit nu als ‘zijn grootste concurrent’.

Met een voorsprong van meer dan zestig WK-punten van de McLaren-coureurs op de rest van het veld, lijkt het er steeds meer op dat de coureurstitel dit jaar meegaat naar Woking. Ook kampioenschapsleider Oscar Piastri – die eerder nog waarschuwde Max Verstappen nooit te mogen onderschatten – geeft nu toe dat de strijd tussen hemzelf en teamgenoot Lando Norris lijkt te gaan.

“Een aantal weekenden al gaat het vooral tussen Lando en mij”, vertelt Piastri op de donderdag in Hongarije. “Ik verwacht nog wel dat de concurrentie sterk zal zijn, en voor een goed gevecht zal zorgen op sommige circuits. Maar of dat Max zal zijn, of de Ferrari’s, dat weten we niet. Ik maak me daar niet al te veel zorgen over. Lando en ik zitten echter wel in dezelfde auto, dus hij is zeker mijn grootste concurrent.”

Gelooft de Australiër, die momenteel een voorsprong van zestien WK-punten heeft op teamgenoot Norris, er ook steeds meer in dat hij dit jaar de eerste wereldkampioen van buiten Europa kan worden sinds Jacques Villeneuve in 1997? “Ik heb veel vertrouwen in mijzelf dat ik dat inderdaad kan doen”, vervolgt Piastri. “Niet ieder weekend verloopt natuurlijk perfect, maar het tempo was tijdens de laatste paar Grands Prix wel goed. Dat geeft vertrouwen. Ik weet ook zeker dat ik deze lijn kan voortzetten voor de rest van het jaar. Ik heb er daarom zeker vertrouwen in dat ik de titel kan winnen, maar het gaat niet makkelijk zijn.” De coureur benadrukt dat hij het daarom zeker niet kan veroorloven om op zijn lauweren te rusten.

Sfeer binnen McLaren

McLaren zit met hun een-tweetje in het coureurskampioenschap in een luxepositie, maar ook tegelijkertijd in een dilemma. De renstal probeert met de veelbesproken Papaja-regels de vrede te bewaren binnen de renstal. “Natuurlijk willen we alle twee graag de kans krijgen om de titel te winnen”, vertelt Piastri. “Maar de beste manier om het team te helpen, is om de sfeer ook goed te houden. We hebben allemaal in de geschiedenis van de sport gezien hoe het fout kan gaan.” Eerder in de persconferentie werd de rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost nog besproken. “Maar wij hebben genoeg redenen om het niet verkeerd te laten aflopen bij McLaren.”

Betekent dat laatste dat Piastri daarom helemaal het gevecht niet meer mag aangaan met Norris? “Nee, we mogen nog altijd racen tegen elkaar. Dat is niet veranderd.”

