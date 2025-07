Oud-teambaas Günther Steiner weet wel wie van de twee McLaren-coureurs de meeste kans heeft op de coureurstitel dit jaar. De Italiaan zag in België nog hoe Oscar Piastri moediger was dan teamgenoot Lando Norris, en denkt dat de Brit over het algemeen ‘te veel kleine fouten’ maakt. ‘Daarom zeg ik dat Oscar het kampioenschap gaat winnen’, vertelt Steiner.

Na vier opeenvolgende wereldtitels voor Max Verstappen lijkt het er dit seizoen steeds meer op dat de coureurstitel van 2025 meegaat naar de McLaren-thuisbasis in Woking. Kampioenschapsleider Oscar Piastri staat inmiddels al 81 WK-punten voor op derde plaats Max Verstappen, terwijl het verschil tussen tweede plaats Lando Norris en de viervoudig wereldkampioen 65 punten bedraagt. De strijd tussen de twee McLaren-coureurs is met zestien punten verschil nog zeker niet beslist.

De kleine fouten van Norris

Voormalig teambaas Günther Steiner weet zelfs al op wie van de twee coureurs van McLaren hij zijn geld zou inzetten. “We zien keer op keer hoe Lando te veel kleine fouten maakt”, vertelt de Italiaan in de Red Flags-podcast. “Daarom zeg ik dat Oscar het kampioenschap gaat winnen, want dat (de kleine fouten van Norris, red.) is het cruciale verschil tussen de twee.”

Volgens de voormalig teambaas van Haas ontbreekt het Norris echter niet aan pure snelheid. “Lando is net zo snel als Oscar, wanneer alles meezit”, vervolgt Steiner. “Maar hij maakt van die kleine fouten. Deze komen uit het niets, en je weet ook nooit wanneer ze precies zullen komen.” De Zuid-Tiroler zag daarnaast ook hoe Piastri ‘moediger’ was tijdens de afgelopen Grand Prix in België. De Australiër haalde polesitter Norris in de eerste raceronde al in, en lag de hele verdere GP aan kop. “Je kon zien dat Oscar gewoon een groter risico nam, hij was moediger”, aldus Steiner. “En daarna had hij natuurlijk de slipstream.”

