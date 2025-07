Oscar Piastri werd tijdens de GP Hongarije van twaalf maanden geleden voor de eerste keer een Grand Prix-winnaar. Het was een bijzondere mijlpaal in de carrière van de Australiër, die inmiddels aan de leiding gaat in het coureurskampioenschap. Piastri staat daarom nog even stil bij het ‘moment van opluchting’ een jaar geleden, maar blikt ook meteen vooruit naar de editie van 2025: ‘Zodra ik er weer ben, zal de focus toch echt vooral liggen op hoe ik weer kan winnen.’

Het is nog maar een jaar geleden dat Oscar Piastri zijn allereerste Grand Prix-zege behaalde. De Australiër stormde op de Hungaroring al in de openingsronde voorbij aan polesitter Lando Norris, maar door een strategische beslissing vanuit McLaren kwam hij weer achter zijn teamgenoot terecht. Piastri kreeg, met behulp van team orders, vijf rondes voor het einde van de race de leiding weer terug in handen, en pakte zo zijn eerste overwinning.

“Ik was meteen daarna ongelooflijk trots, maar ook opgelucht”, onthult de McLaren-coureur in een nieuwe video van het team. “Er was behoorlijk wat hard werken en opoffering nodig om op dat punt te komen, dus het was echt speciaal.” Piastri blikt een jaar na zijn eerste Grand Prix-overwinning terug op het moment, en vertelt hoe deze bijzondere mijlpaal eigenlijk pas de volgende ochtend tot hem doordrong: ‘Ik werd toen wakker en dacht: ‘Ik ben een racewinnaar nu’.”

Vettel

Uiteraard kreeg Piastri veel felicitaties voor zijn prestatie, ook uit onverwachte hoek. Zo kreeg de Australiër een bericht van Sebastian Vettel. “Dat was onverwacht, omdat ik daarvoor nog nooit echt met hem gesproken had. Hij deelde met mij hoe zijn eigen eerste overwinning voor hem voelde.” Heel veel feestvieren zat er echter voor Piastri niet in na het ‘laten uitkomen van een droom die ik als kind al had’: “Ik heb wel monopoly gespeeld, dus dat was wel leuk.”

Aankomend raceweekend keert de McLaren-coureur weer terug naar de plek waar zijn jeugddroom uitkwam. “Het is echt cool om weer hier terug te keren”, blikt Piastri alvast vooruit. “Maar zodra ik er weer ben, zal de focus toch echt vooral liggen op hoe ik weer kan winnen. Zoals ieder ander weekend eigenlijk. Zodra de actie op de baan weer losbarst, gaat het er toch weer om hoe we dat resultaat van vorig jaar kunnen herhalen.”

